جدل في الأردن بعد مطالبة وزير أسبق بـ"فيدرالية" بين فلسطين وإسرائيل

يدافع وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر عن خيار "حل الدولة الواحدة" بدل "حل الدولتين" لحل القضية الفلسطينية.

ويقدم المعشر الذي يشغل منصب نائب الرئيس للدراسات في معهد "كارنيغي" الأمريكي للسلام، منذ سنوات طرحًا يعتبره متقدمًا بشأن القضية الفلسطينية، بدل الطروحات التي رأى أنها انتهت مثل "حل الدولتين".

لكن الجدل عاد مجددًا، بعد إعادة تداول هذه التصريحات خلال ندوة في معهد الإعلام الأردني قبل أيام، والتي تأتي بالتزامن مع ظروف صعبة تمر بها القضية الفلسطينية، إلى جانب التعامل مع حكومة يمينية متطرفة مثل التي يرأسها بنيامين نتنياهو، والتي تعتبرها أوساط أردنية أنها خطر على المملكة.