جدل في الأردن بعد مطالبة وزير أسبق بـ"فيدرالية" بين فلسطين وإسرائيل
يدافع وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر عن خيار "حل الدولة الواحدة" بدل "حل الدولتين" لحل القضية الفلسطينية.
ويقدم المعشر الذي يشغل منصب نائب الرئيس للدراسات في معهد "كارنيغي" الأمريكي للسلام، منذ سنوات طرحًا يعتبره متقدمًا بشأن القضية الفلسطينية، بدل الطروحات التي رأى أنها انتهت مثل "حل الدولتين".
لكن الجدل عاد مجددًا، بعد إعادة تداول هذه التصريحات خلال ندوة في معهد الإعلام الأردني قبل أيام، والتي تأتي بالتزامن مع ظروف صعبة تمر بها القضية الفلسطينية، إلى جانب التعامل مع حكومة يمينية متطرفة مثل التي يرأسها بنيامين نتنياهو، والتي تعتبرها أوساط أردنية أنها خطر على المملكة.
وقال المعشر خلال الندوة، إنه "يجب أن تكون لغة الحوار مع إسرائيل بعيدة عن العاطفة"، مشيرًا أنها "لم تعد تضع اعتبارًا للرأي العام العالمي وتتصرف بتطرف شديد".
واعتبر أول سفير أردني في تل أبيب بعد توقيع معاهدة السلام بين البلدين، أن حكومة نتنياهو متطرفة دينيًّا وقوميًّا، وأن الأدوات التي كانت المملكة تتعامل بها مع الحكومات الإسرائيلية السابقة لن تجدي نفعًا مع الحالية.
وبشأن رؤيته لحل الدولة الواحدة؛ دعا إلى دولة واحدة تكون ديمقراطية وتعطي الفلسطينيين حقوقهم السياسية والمدنية كاملة، بدلًا من كونها دولة تمييز عنصري.
ورأى أن هذا الطرح لا يقصد به انصهار المجتمع الفلسطيني في الإسرائيلي، بل إن حل الدولة الواحدة تكون فيه أغلبية فلسطينية في فلسطين التاريخية، حيث يكون فيه عدد الفلسطينيين في الداخل المحتل، والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة أغلبية مقارنة بالسكان اليهود.
ويعتقد وزير الخارجية الأردني الأسبق أن الجيل الفلسطيني الذي ولد ما بعد (اتفاقية أوسلو 1994) يسير في طريق حل الدولة الواحدة، أو على الأقل في طريق إحقاق الحقوق الفلسطينية بغض النظر عما تؤدي إليه هذه الحقوق السياسية والمدنية.
وأعطى السفير الأردني الأسبق في إسرائيل أمثلة على هذه الدولة كسويسرا ذات النظام الفدرالي وتضم ألمانًا وإيطاليين وفرنسيين وكذلك بلجيكا.
إلا أن هذه التصريحات سرعان ما أثارت جدلًا محليًا رغم أنها ليست جديدة، إذ سارع الكاتب الأردني ماهر أبو طير للرد على المعشر بالقول، إن "تصور الدولة الواحدة على أساس فيدرالي، والذي يطرحه الدكتور المعشر، غير قابل للتنفيذ مع تقديرنا له؛ لأن المشروع الإسرائيلي في الأساس، أقيم على قاعدة دينية توراتية".
وذكر أبو طير في عموده اليومي بصحيفة "الغد"، أن "النماذج الفيدرالية التي طرحها المعشر، لم تكن شراكة بين محتل وصاحب الأرض، ولم تكن أيضًا، تعبيرًا عن مشروع ديني-سياسي، قرر التنازل عن سماته وقبول مكونات عرقية ودينية ثانية".
وأضاف: "هذا يعني أن الفيدرالية التي يطرحها الدكتور المعشر، مستحيلة، ولا يقبل بها الإسرائيليون، هذا على افتراض أن الفلسطينيين يقبلونها، وهذا أمر مشكوك فيه، بالنسبة لكثير من المراقبين".
"عدم الاستسلام"
ومن جهته، يقدم وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة معارضة شديدة لهذا الطرح، معتبرا أنه ليس منطقيا كلما فرض الإسرائيليون واقعا جديدا نبدأ بالبحث عن حل لهذ الواقع.
ودعا المعايطة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى عدم الاستسلام حتى لو كان الواقع الإسرائيلي صعبًا، مشيرًا أن الإسرائيليين يرفضون حل الدولة الواحدة قبل حل الدولتين؛ لأنه يكسر يهودية الدولة ونقاء مجتمعها بحسبهم.
وشدد أن موقف الأردن هو إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، معتبرًا أنها "مصلحة أولى للمملكة؛ لأنها تقتل المشروع الصهيوني المتمثل في الوطن البديل".
"مغالطة منطقية"
وبدوره، رفض الكاتب الأردني سامح المحاريق طروحات المعشر، معتبرًا أنها "مغالطة منطقية"، مشيرًا أن مشكلة الليبراليين العرب هي الرغبة في الانفصال عن السياقات العامة وعن التطور التاريخي، باعتبارها "حكي فاضي".
وقال في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" ردا على أمثلة المعشر، إن "الاتحاد الفيدرالي في سويسرا كان نتيجة تطور تاريخي طبيعي بين ناس هم على أرضهم، بس الحالة في فلسطين، أنه كان فيه واقع سكاني، تم تغييره بالقوة من خلال استيراد مشكلة أوروبية".
وتوترت العلاقة بين الأردن وإسرائيل بشكل غير مسبوق منذ وصول نتنياهو إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعدما شهدت بعض الهدوء خلال الحكومة السابقة.
وفي أواخر آذار/مارس الماضي، صوت البرلمان الأردني بالإجماع على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، بعد قيام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سيمورتش، بعد استخدامه خارطة تضم حدود الأردن وفلسطين على أنها دولة إسرائيل.