دراسة أمريكية: "مافيا هجينة" تسيطر على ليبيا

حذَّر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى من نفوذ الجماعات المسلحة "شبه الرسمية أو الهجينة" في ليبيا، وفق وصفه، مؤكدًا أنها تتمتع بامتيازات الدولة وسيطرة أشبه بالمافيا على البلاد وموارها.

جاء ذلك في دراسة للمعهد حول الأوضاع المتأزمة في ليبيا، نشرها موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي.

وأشارت الدراسة إلى تقديرات المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، بارتفاع "عدد الجماعات المسلحة الهجينة في غرب ليبيا، بشكل كبير بعد أن وصل عدد أفرادها إلى نحو 30 ألف عنصر".

ودعا المعهد الأمريكي المبعوث الأممي الحالي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى الاهتمام أكثر بالظاهرة المتناقضة للميليشيات بدلًا من إعطائه الأولوية للاتفاقات السياسية.

وأكدت الدراسة أن باتيلي سيحتاج إلى دعم القوى الغربية والإقليمية لضمان سماح الجهات المسلحة بإجراء انتخابات حرة.