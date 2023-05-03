الأردن: توافق عربي للعمل بمنهجية "خطوة مقابل خطوة" مع سوريا

أعلن الأردن الأربعاء، تَوافق الدول العربية التي حضرت اجتماع عمّان التشاوري الأخير، على العمل وفق منهجية "خطوة مقابل خطوة".

وينسجم ذلك مع قرار مجلس الأمن 2254، ضمن المساعي الرامية لإيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحَثا خلاله نتائج اجتماع عمان التشاوري حول سوريا.