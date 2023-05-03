الأردن: توافق عربي للعمل بمنهجية "خطوة مقابل خطوة" مع سوريا
أعلن الأردن الأربعاء، تَوافق الدول العربية التي حضرت اجتماع عمّان التشاوري الأخير، على العمل وفق منهجية "خطوة مقابل خطوة".
وينسجم ذلك مع قرار مجلس الأمن 2254، ضمن المساعي الرامية لإيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحَثا خلاله نتائج اجتماع عمان التشاوري حول سوريا.
وشدد الوزير الأردني وفق بيان على "أهمية المسار العربي الذي أطلقه الاجتماع للعمل على حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.. وفق منهجية خطوة مقابل خطوة..".
وأكد البيان أن "الحل السياسي الذي يستهدفه المسار العربي يجب أن يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ودورها، ويلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، ويخلص سوريا من الإرهاب، وينهي تواجد الميليشيات والجماعات المسلحة، ويفضي إلى خروج القوات الأجنبية منها، ويتيح ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين".
وأشار المسؤول الأردني إلى "أهمية استمرار فتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى كل محتاجيها في سوريا، ووفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي توفر أيضًا آليات لإطلاق مشاريع التعافي المبكر وتثبيت الاستقرار".
ولفت الوزير الأردني إلى "أهمية التعاون مع روسيا ودورها الرئيس في جهود حل الأزمة ومعالجة جميع تبعاتها على سوريا وعلى المنطقة".
وبحسب البيان فقد "رحب لافروف باجتماع عمان التشاوري ومخرجاته، وأكد أن روسيا تدعم التحرك العربي الذي أطلقه الاجتماع للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية ويعالج كل تداعياتها".