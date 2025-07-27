نتنياهو يتهم الأمم المتحدة بـ"الكذب" حول الوضع الإنساني في غزة

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الأمم المتحدة بـ"اختلاق الأعذار" و"الكذب" بشأن المساعدات الإنسانية والوضع في قطاع غزة.

وفي أول إشارة منه إلى إمكانية تغيير سياسة إسرائيل تجاه إدخال المساعدات، قال نتنياهو: "من أجل القضاء على حماس وتحرير رهائننا، نحن نتقدم في القتال ونتفاوض في الوقت نفسه، وأيًّا كان المسار الذي نسلكه، علينا السماح بدخول الحد الأدنى من الإمدادات إلى غزة".

وأضاف: "نُدخل المساعدات إلى غزة، ولن يكون هناك أي أعذار بعد الآن"، وفق تعبيره.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تواصل التقدم في الحرب وتجري مفاوضات لاستعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وفي وقت سابق فجر اليوم الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية البدء بتطبيق هدنة إنسانية من صباح اليوم في المراكز والممرات الإنسانية في غزة، لتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن "إسرائيل واصلت تسهيل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، مدعية أن "الأمم المتحدة فشلت حتى الآن في جمع وتوزيع كمية مساعدات كبيرة مخزنة في مناطق داخل القطاع".

وتابعت الخارجية الإسرائيلية: "من المتوقع الآن أن تقوم الأمم المتحدة بجمع وتوزيع كميات كبيرة من المساعدات، دون مزيد من التأخير أو الأعذار".