بعد سريان تصنيف الحوثيين.. حكومة اليمن تتخذ أول إجراء

مع دخول القرار الأمريكي، المتعلق بتصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن "جماعة إرهابية دولية"، الجمعة، حيّز التنفيذ، وجّهت الحكومة اليمنية عدة مذكرات رسمية، لمديري كبريات منصات التواصل الاجتماعي، للمطالبة بحظر محتوى الميليشيا.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، فجر السبت، إن "المذكرات الموجهة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تستند إلى قرار الإدارة الأمريكية الأخير وإلى قرار الحكومة اليمنية لعام 2022 بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية".

وأشار الوزير اليمني، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن "المذكرات الحكومية المرسلة تؤكد تورط صفحات ميليشيا الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الرسمية أو تلك التابعة لأشخاص، في نشر الأفكار الإرهابية، والترويج لخطاب الكراهية، والتحريض على العنف والقتل وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم والزجّ بهم في محارق الموت".

وأضاف الإرياني، أن "هذه الصفحات تحرّض على استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وتقوّض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحرّ للتجارة العالمية".

وبين أن المذكرات الرسمية، تدعو شركات وإدارات منصات التواصل الاجتماعي، "إلى إغلاق الصفحات التي تستغلها المليشيا الحوثية كمنابر للإرهاب، وذلك للحد من إرهاب هذه الجماعة الذي فاق خطر كل الجماعات الإرهابية".