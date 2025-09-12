logo
غارة إسرائيلية تستهدف مركبة في عيتا الجبل جنوبي لبنان

من موقع غارة سابقة على جنوب لبنانالمصدر: (أ ف ب)
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الجمعة، بأن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة عيتا الجبل جنوبي لبنان، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا أو تفاصيل عن سبب الهجوم.

وأشارت مصادر إعلامية لبنانية إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الهجوم دون ورود مزيد من التفاصيل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين ميليشيا "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما سمّاها "جبهة إسناد لقطاع غزة".

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".

وتقوم إسرائيل بهجمات متكررة على مناطق في جنوب لبنان بدعوى وجود تهديدات مزعومة، كان من بينها إسقاط قنابل بالقرب من قوات تابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل".

