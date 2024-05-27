مصر تعلن نتائج التحقيق الأولي بمقتل أحد جنودها في رفح

قالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن التحقيقات الأولية في حادثة مقتل جندي مصري في منطقة رفح، الاثنين، تُشير إلى وقوع إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية.

ونقلت القناة عن مصدر أمني مطلع قوله إن "التحقيقات أشارت أيضا إلى وقوع إطلاق للنيران في عدة اتجاهات، وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران".

وأشار المصدر إلى أنه "جرى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي في رفح؛ ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلاً"، وقال إن مصر حذّرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بـ"محور فيلادلفيا".