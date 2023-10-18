خبراء: قصف مستشفى المعمداني يعرقل جهود وقف الحرب
فيما تتواصل ردود الفعل الغاضبة على قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، يرى خبراء في حديثهم إلى "إرم نيوز"، أن الحادثة تعرقل جهود وقف الحرب، وتضع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في موقف حرج، ما قد يدفع بالصراع إلى التفاقم أكثر فأكثر.
وفي أحدث تطورات ملف المستشفى تحديدا، ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء بأن "صاروخا حاد عن مساره أطلقته جماعة إرهابية تسبب في مقتل المئات ممن كانوا في ساحة المستشفى"، وهو ما كانت نفته حركة الجهاد الإسلامي التي واجهت هذا الاتهام في أعقاب الحادثة.
وأضاف بايدن للصحافيين قبيل مغادرته إسرائيل: "بناء على المعلومات التي اطلعنا عليها حتى الآن، يبدو أن ذلك حدث نتيجة صاروخ حاد عن مساره أطلقته جماعة إرهابية".
عرقلة جهود وقف الحرب
ومن وجهة نظر المحلل السياسي المصري الدكتور محمد محسن أبو النور، فإن "حادثة المستشفى عرقلت الجهود العربية والدولية لوقف الحرب"، متوقعا أن "تكون الساعات المقبلة حاسمة بشأن الصراع العربي الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية".
كما توقع أن "تؤدي الإدانات الدولية الواسعة لقصف المستشفى العمداني إلى تقديم قضية الصراع في غزة إلى المحاكم الدولية، للمطالبة بقرار أممي يضع حدًّا للحرب".
ويرى أبو النور، أن "إلغاء القمة المقررة في الأردن ليست انزلاقًا إلى الحرب، لكنها تعبر عن رسالة امتعاض شديدة اللهجة من مصر وفلسطين والأردن على الدعم الأمريكي غير المحدود للحكومة الإسرائيلية".
وأعلن الأردن أمس، عبر وزير خارجيته أيمن الصفدي، عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان اليوم، وأرجع الوزير قرار عدم عقد القمة إلى أن "واشنطن لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب".
واشنطن والمجتمع الدولي بموقف محرج
أما عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء يحيى كدواني، فقال: "باعتقادي أن قصف المستشفى أمس، وضع واشنطن والمجتمع الدولي في موقف حرج، حتى لو بدا بايدن مقتنعًا بالروايات الإسرائيلية التي ألقت اللوم في قصف المستشفى على صاروخ أطلقه فلسطينيون على نحو خاطئ".
وأضاف كدواني، أن "أمريكا ورغم إرسالها دعما عسكريا لإسرائيل، لكنها لا ترغب في أن تتدخل عسكريا بشكل مباشر، ووجود حاملتي الطائرات في المنطقة، يهدف إلى الدعم المطلق لإسرائيل، وتخويف كل الأطراف التابعة لإيران من خطوات عسكرية غير مدروسة، قد تؤدي إلى مساندة أمريكا عسكريًّا لإسرائيل، حال اندلاع الحرب".
إلى ذلك، يرى الخبير المصري في إدارة المخاطر الأمنية اللواء إيهاب يوسف، أن "الوضع الحالي يحتاج إلى وحدة عربية لإنهاء الأزمة القائمة، في ظل إخفاق المحاولات الفاشلة للمجتمع الدولي في اتخاذ قرار ملزم تتمخض عنه خطوات عملية تُسهم في حل القضايا الشائكة بالشرق الأوسط، وأهمها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، مضيفا: "إذا لم تتخذ قرارات سريعة، فنحن حتمًا نتجه أكثر فأكثر لاحتمالية الحرب".
وتوقع السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن تكون الساعات المقبلة حاسمة، في ظل المساعي المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف العنف المتصاعد، والتوافق الدولي على ضرورة إنهاء الصراع بين إسرائيل وغزة.
دفع المواطنين الفلسطينيين إلى سيناء
أما مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، فأشار إلى الرواية المصرية التي ترى أن ما يحدث في قطاع غزة يهدف إلى دفع المواطنين الفلسطينيين إلى سيناء، وهذا ما جرى تأكيده خلال مؤتمر صحفي للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم.
الرئيس المصري شدد على رفض فكرة نزوح الفلسطينيين من أراضيهم، وقال: "إذا أرادت إسرائيل أن توفر منطقة آمنة مؤقتة لسكان غزة لحين انتهاء العمليات العسكرية، بإمكانها نقل المدنيين إلى صحراء النقب داخل الحدود الإسرائيلية".
وحذّر السيسي من أن "السلام في المنطقة قد يتلاشى، حال تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لنزوح الفلسطينيين قسريًّا من أرضهم".
وفشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بغزة، في الحصول على الحد الأدنى من تسعة أصوات مطلوبة في المجلس المؤلف من 15 عضوًا.