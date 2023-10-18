خبراء: قصف مستشفى المعمداني يعرقل جهود وقف الحرب

واشنطن والمجتمع الدولي بموقف محرج

أما عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء يحيى كدواني، فقال: "باعتقادي أن قصف المستشفى أمس، وضع واشنطن والمجتمع الدولي في موقف حرج، حتى لو بدا بايدن مقتنعًا بالروايات الإسرائيلية التي ألقت اللوم في قصف المستشفى على صاروخ أطلقه فلسطينيون على نحو خاطئ".

وأضاف كدواني، أن "أمريكا ورغم إرسالها دعما عسكريا لإسرائيل، لكنها لا ترغب في أن تتدخل عسكريا بشكل مباشر، ووجود حاملتي الطائرات في المنطقة، يهدف إلى الدعم المطلق لإسرائيل، وتخويف كل الأطراف التابعة لإيران من خطوات عسكرية غير مدروسة، قد تؤدي إلى مساندة أمريكا عسكريًّا لإسرائيل، حال اندلاع الحرب".

إلى ذلك، يرى الخبير المصري في إدارة المخاطر الأمنية اللواء إيهاب يوسف، أن "الوضع الحالي يحتاج إلى وحدة عربية لإنهاء الأزمة القائمة، في ظل إخفاق المحاولات الفاشلة للمجتمع الدولي في اتخاذ قرار ملزم تتمخض عنه خطوات عملية تُسهم في حل القضايا الشائكة بالشرق الأوسط، وأهمها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، مضيفا: "إذا لم تتخذ قرارات سريعة، فنحن حتمًا نتجه أكثر فأكثر لاحتمالية الحرب".

وتوقع السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن تكون الساعات المقبلة حاسمة، في ظل المساعي المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف العنف المتصاعد، والتوافق الدولي على ضرورة إنهاء الصراع بين إسرائيل وغزة.

دفع المواطنين الفلسطينيين إلى سيناء

أما مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، فأشار إلى الرواية المصرية التي ترى أن ما يحدث في قطاع غزة يهدف إلى دفع المواطنين الفلسطينيين إلى سيناء، وهذا ما جرى تأكيده خلال مؤتمر صحفي للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم.

الرئيس المصري شدد على رفض فكرة نزوح الفلسطينيين من أراضيهم، وقال: "إذا أرادت إسرائيل أن توفر منطقة آمنة مؤقتة لسكان غزة لحين انتهاء العمليات العسكرية، بإمكانها نقل المدنيين إلى صحراء النقب داخل الحدود الإسرائيلية".