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هاليفي: حزب الله يواجه صعوبات في "القيادة واتخاذ القرارات"

هاليفي: حزب الله يواجه صعوبات في "القيادة واتخاذ القرارات"
هاليفي خلال جلسة تقييم الأوضاعالمصدر: منصات الجيش الإسرائيلي
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أكتوبر 2024، 7:04 م

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، أن تنظيم "حزب الله" اللبناني "يواجه صعوبات في القيادة والسيطرة التي تسببت في حدوث بلبلة على مستوى اتخاذ القرارات وأحدثت تحديات على مستوى التنفيذ".

وقال هاليفي، خلال جلسة لتقييم الوضع، إن "حزب الله يحاول جاهدًا إخفاء الضربة القوية التي مني بها على مدار الأسابيع الأخيرة"، على حد تعبيره.

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي، وفق ما نشره المتحدث باسم الجيش عبر منصة "إكس" على أنهم "في إيران لا يفهمون عمق الضربة في الموقع الأمامي الذي أنشأوه على حدودنا الشمالية".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمة حزب الله بقوة دون السماح له بفترة من التقاط الأنفاس وترميم قوته"، حسب تعبيره.

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