العراق يعلن موعد نتائج التحقيق بفاجعة الحمدانية

كشف المستشار الإعلامي لوزير الداخلية العراقي اللواء سعد معن، اليوم السبت، عن الموعد الرسمي لإعلان نتائج التحقيق بفاجعة الحريق الذي طال قاعة "الهيثم" للأفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، والتي أسفرت عن مقتل وإصابات العشرات من النساء والأطفال والرجال.

وقال معن، في تصريح رسمي: "يعقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا يعرض خلاله نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بفاجعة الحمدانية، وهذه النتائج ستكون واضحة المعالم للجميع بكل تفاصيلها، بالصور والفيديوهات وإفادات شهود العيان، وبكل ما يتعلق بهذه الفاجعة".

وأضاف المستشار الإعلامي لوزير الداخلية العراقي أنه "لاحظنا بعض مواقع التواصل الاجتماعي حاولت الاصطياد بالماء العكر في ظل هذه الفاجعة، وحاولت التحدث بطريقة كأنما هناك استهداف أو قضايا معينة بهذه الفاجعة، ويوم غد الأحد صباحاً وزير الداخلية سيعطي كل النتائج المتعلقة بهذه الفاجعة من خلال لجنة تحقيقية مختصة".

وكان من المفترض أن يعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري نتائج التحقيق بفاجعة الحمدانية اليوم السبت، بحسب ما أعلن خلال يوم أمس الجمعة، لكنها أجلت ليوم غد؛ بسبب عدم المصادقة على نتائج التحقيق من قبل الجهات المختصة القضائية والأمنية، وفق مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز".

وكانت الحكومة المحلية في محافظة نينوى أعلنت، في وقت سابق، أن آخر حصيلة لضحايا حريق قاعة الأعراس (120) قتيلًا و(220) إصابة، تنوعت بين الحرق والاختناق.