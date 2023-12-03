مقتل فلسطيني خلال اقتحامات بالضفة الغربية

نفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام واسعة معززة بآليات عسكرية فجر اليوم الأحد، لقرى وبلدات في الضفة الغربية، ترافقت مع اعتقالات واندلاع مواجهات مع الشبان.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية في الضفة الغربية فجر اليوم؛ ما أدى لمقتل شاب فلسطيني يُدعى عدنان عصام قنبر (21 عامًا)، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص العشوائي خلال تنفيذها لعمليات دهم واعتقال طالت العديد من المنازل؛ ما أسفر عن إصابة الشاب قنبر الذي أطلق الجيش النار عليه في الشارع الغربي من المدينة بينما كان متوجهًا لمكان عمله في أحد المخابز.