صحيفة: نتنياهو سيركب الموجة إذا نجح تحرير المخطوفين

تساءلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الأسباب التي تقف خلف محاولات رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، التدخل في ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، القابعين منذ أكثر من شهر في أنفاق حماس بقطاع غزة.

واتهمت في الوقت ذاته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه سيركب الموجة إذا نجح تحرير المخطوفين لدى حركة حماس.

وقالت إن كوهين يبحث عن مكاسب سياسية خاصة من وراء تلك القضية، وإنه في كل حال من الأحوال، سواء نجحت محاولات إطلاق سراح الأسرى أم فشلت، سيظل كوهين هو الرابح الأكبر.

زيارة سرية إلى الدوحة

وتسبب كوهين في الأيام الأخيرة بضجة كبيرة، إثر تسريب معلومات بقيامه بزيارة سرية إلى الدوحة بشأن ملف الأسرى، وعقده مقابلات عديدة مع ذويهم بوصفه مبعوثا خاصا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونفى نتنياهو بعد ذلك أن يكون كلفه بمهمة من هذا النوع، عقب امتعاض رئيس الموساد الحالي دافيد (دادي) برنياع، وتوجهه إلى نتنياهو لتوضيح ما يحدث.

ورأت الصحيفة أنه "في حال نجحت محاولات إطلاق الرهائن سترتفع أسهم نتنياهو إلى السماء، ولو انتهت بكارثة سيمكِنه توجيه أصابع الاتهام للأجهزة الأمنية، وفي الحالتين سيربح كوهين، وسيحظى بموقع جيد خلال سباق الترشح لرئاسة حزب "الليكود".