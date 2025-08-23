إيران تعلن إحباط تسلل خلية "إرهابية" ومقتل 6 مسلحين

أكدت دائرة الاستخبارات في محافظة سيستان وبلوشتان الإيرانية، اليوم السبت، إحباط تسلل خلية إرهابية وقتل عناصرها الستة جنوبي شرقي البلاد.

وقالت الاستخبارات في بيان لها إن "الخلية الإرهابية ضمت 7 عناصر غير إيرانيين دخلوا عبر الحدود الشرقية مزودين بأسلحة متنوعة وأجهزة اتصال لا سلكية، وكمية كبيرة من الذخيرة والمتفجرات، إضافة إلى سيارات ودراجات نارية ومعدات أخرى".

وأوضحت أن اشتباكا مسلحا عنيفا استمر لعدة ساعات، قتل خلاله 6 من الإرهابيين، وتم القبض على اثنين آخرين، فيما أصيب عنصران من الاستخبارات وعنصر من قوى الأمن الداخلي الإيراني.

ولفتت إلى أن "المعطيات تشير إلى أن هدف الخلية كان مهاجمة أحد المراكز الحيوية في شرقي البلاد، كما أن أسلوب التدريب والمحاكاة على نماذج لمركز حيوي يكشف بصمات جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، فقد سبق أن تم كشف عمليات مشابهة من هذا النوع".

إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات الإيرانية "تدمير خلية إرهابية وإحباط إحدى أكبر المؤامرات الإرهابية في شرقي البلاد" وفق تعبيرها.