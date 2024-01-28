ميليشيات عراقية تعلن استهداف قاعدتين للقوات الأمريكية في سوريا

أعلنت ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم عددًا من الميليشيات المدعومة من إيران، اليوم الأحد، استهداف قاعدتي "التنف" و"الشدادي"، اللتين تضمان القوات الأمريكية في سوريا.

وذكرت الميليشيات في بيان لها، أنه "استمرارًا لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدتي "التنف" و"الشدادي"، في سوريا، بواسطة الطيران المسيّر، وتم إصابة الأهداف بشكل مباشر.. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

ونفَّذت الميليشيات المسلحة في العراق الموالية والمدعومة من قبل إيران، عشرات الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا، منذ أكتوبر الماضي، على الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق وسوريا، ردًّا على الدعم الأمريكي لإسرائيل بحربها على غزة.