ترامب: لا يمكن السماح باستمرار الجرائم في شيكاغو وسنرسل الحرس الوطني إلى هناك كما فعلنا في واشنطن

واشنطن تستخدم حق النقض للمرة السادسة في مجلس الأمن بشأن حرب غزة

من جلسة مجلس الأمنالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، الخميس، لإسقاط مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي كان سيطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة ويطالب إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وكان المشروع، الذي صاغه الأعضاء العشرة المنتخبون من إجمالي 15 عضوا في المجلس، يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وغيرها من الفصائل.

وحصل المشروع على دعم 14 عضوا.

وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن بشأن الحرب على غزة.

