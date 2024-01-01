سفينة حربية إيرانية تعبر مضيق باب المندب

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم الإثنين، أن المدمرة البحرية الإيرانية "ألبرز" عبرت مضيق باب المندب، ودخلت البحر الأحمر.

وأضافت الوكالة شبه الرسمية، أن السفن الحربية الإيرانية تعمل في المنطقة "لتأمين الممرات الملاحية منذ عام 2009".

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس الأحد، إنه أوضح في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران "شريكة في المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين" في البحر الأحمر.

وتستهدف ميليشيا الحوثيين التي تدعمها إيران، السفن في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في هجمات تقول الميليشيا، إنها تستهدف دعم الفلسطينيين في غمرة حرب غزة.

ويُعد مضيق باب المندب أحد أهم المسارات المائية في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحرًا.

ويبلغ عرض باب المندب 30 كيلومترا في أضيق نقاطه؛ ما يجعل حركة الناقلات صعبة، ومقتصرة على قناتين للشحنات الواردة والصادرة، تفصل بينهما جزيرة بريم.