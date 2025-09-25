هاريس: ترامب منح نتنياهو تفويضا مفتوحا في غزة

أدانت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس،منح الرئيس دونالد ترامب حكومة بنيامين نتنياهو لما وصفته "شيكا على بياض" في الحرب على غزة.

وقالت هاريس:"لقد منح دونالد ترامب نتنياهو تفويضا مفتوحا ليفعل ما يشاء".

وأعربت هاريس التي اضطرت لمواجهة متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين خلال جولتها الترويجية لكتابها عن تعاطفها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت أنها، بصفتها نائبة للرئيس، تحدثت علنًا لأول مرة عن المجاعة في غزة قبل عام ونصف، مشيرة إلى أنها تعرضت في ذلك الوقت لانتقادات حادة من إدارة بايدن بسبب تناولها العلني لهذه القضية الحساسة.

وصفت هاريس ترامب وحلفاءه بأنهم أشبه بـ"ديكتاتورية شيوعية" لقمعهم المعارضة.

جاءت هذه التعليقات في خضم مناقشة حول كتابها الجديد "107 أيام "، الذي صدر يوم الثلاثاء ويوضح تفاصيل الحملة المتسارعة التي أطلقتها ضد ترامب بعد انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي لعام 2024.

وكان من المقرر في البداية أن تقوم هاريس بعرض واحد في مركز الأداء في تايمز سكوير الذي يتسع لـ1500 شخص، لكن فريقها أضاف عرضًا ثانيًا بسبب الاهتمام الكبير.

وخارج مكان الفعالية احتجّ عشرات النشطاء على الرصيف. وفي الداخل، انحرفت الفعالية عن مسارها بعد دقائق من بدايتها عندما بدأ أحد المتظاهرين بالصراخ من بين الحضور.

وفجّرت كامالا هاريس في مذكراتها الجديدة "107 أيام"، قنبلة سياسية، متهمةً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، على حساب جو بايدن، خلال واحدة من أكثر لحظات التاريخ الأمريكي–الإسرائيلي توتراً؛ وهي "حرب غزة".

وتسرد هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي السابقة، في كتابها كيف تجاهل نتنياهو "ولاء بايدن المطلق لإسرائيل"، مفضلاً رئيساً "أكثر تطرفاً" يوافق دون تردد على خططه لمستقبل غزة.

وتكتب بوضوح: "أراد نتنياهو أن يرى ترامب جالسا في المقعد المقابل له"، معتبرة أن بقاءه السياسي مرهون بعودة الرئيس الجمهوري، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

ويكشف الكتاب لحظات درامية من الكواليس؛ ففي لقاء متوتر مع نتنياهو في يوليو/تموز 2024، واجهته هاريس مباشرة بشأن إنكاره للأزمة الإنسانية في غزة؛ وتقول: "نظرته الباردة وسلوكه المنعزل أوضحا لي أنه يهدر وقته؛ تلك الحرب لم تكن مجدية".



