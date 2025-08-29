"قطرة حظ".. تفاصيل العملية الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حوثية‎

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الغارات التي نفذتها مقاتلات إسرائيلية، الخميس، على العاصمة صنعاء كانت تهدف لاغتيال وزير الدفاع محمد العطافي ورئيس الأركان محمد عبد الكريم الجمري.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الجيش الإسرائيلي ما زال بصدد تقييم نتائج العملية المسماة "قطرة حظ"، للتحقق مما إذا كانت قد نجحت باغتيال العطافي والغماري.

ونفذت المقاتلات الإسرائيلية غاراتها على أهداف في صنعاء بالتزامن مع كلمة لزعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي.

ونقلت الصحيفة عن أحد سكان صنعاء وصفه للانفجارات التي أحدثتها الغارات بـ"الزلزال"، مؤكدا أن الهجوم مختلف عن الهجمات السابقة.

وقال "كان الانفجار قويًا جدًا، بدا وكأنه قادم من تحت الأرض".

وقالت الصحيفة إن المقاتلات الإسرائيلية استخدمت عشرة صواريخ في أقل من خمس دقائق، وإن الهجوم كان "غير بعيد" عن المبنى الذي تعرض للهجوم في المرة السابقة، في يونيو/حزيران الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن دعوات انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن للامتناع من نشر لقطات للهجمات.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء -نقلاً عن مصادر عسكرية يمنية- أن الهجمات استهدفت المجمع الرئاسي والمبنى، وأن المجمع يضم "غرفة عمليات" ومخزن صواريخ.

فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم هدفا واحدا، لكن رويترز نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن هناك عدة هجمات على مواقع مختلفة، وكلها كانت تستهدف تجمعات لكبار المسؤولين الحوثيين الذين أرادوا مشاهدة خطاب عبد الملك الحوثي معا.

ووافق على الهجوم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، اللذان تحدثا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن "الخط الأحمر". وأُطلق على العملية اسم "قطرة حظ".

وقال كاتس لاحقًا: "كما حذرنا الحوثيين في اليمن: بعد وباء الظلام يأتي وباء الأبكار، من يرفع يده على إسرائيل تُقطع يده".

ونفت ميليشيا الحوثي في اليمن استهداف قادتها في الهجوم الإسرائيلي الذي شهدته صنعاء مساء الخميس، في أول تعليق لها على هذه الضربات.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين نصر الدين عامر: "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء، وما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية واستهداف للشعب اليمني بأكمله بسبب مواقفه الداعمة لغزة".