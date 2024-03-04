كيف تؤثر حرب غزة على الصحة النفسية للفلسطينيين؟

نشر موقع "الإذاعة الوطنية العامة" الأمريكية تقريرًا تحدث عمّا يواجهه سكان قطاع غزة والضفة الغربية من تحديات متصاعدة في مجال الصحة النفسية، والتي تفاقمت بسبب الحرب على غزة، وتصاعد عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين.

ففي التلال الهادئة خارج أريحا، وسط إحدى البؤر الاستيطانية، تقوم عيادة طبية متنقلة بجولاتها الأسبوعية، لتتوقف في منطقة خالية محاطة بالخيام والأكواخ، فتخرج النساء والأطفال من المناطق الطبيعية بحثًا عن المساعدة الطبية، بعد أن أصبحت استشارات الصحة النفسية بشكل متزايد جزءًا مهمًا من علاجهم.

وبحسب التقرير، يتردد صدى حرب إسرائيل المستمرة على غزة البعيدة جغرافيًا عن العديد من المدن الفلسطينية، في جميع المناطق بعد أن تم حصد أرواح الآلاف من البشر.

ونتيجة لتخلل الأخبار صور العديد من الضحايا، ترك هذا الأمر أثرًا عميقًا حتى على أصغر المشاهدين.