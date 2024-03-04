كيف تؤثر حرب غزة على الصحة النفسية للفلسطينيين؟
نشر موقع "الإذاعة الوطنية العامة" الأمريكية تقريرًا تحدث عمّا يواجهه سكان قطاع غزة والضفة الغربية من تحديات متصاعدة في مجال الصحة النفسية، والتي تفاقمت بسبب الحرب على غزة، وتصاعد عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين.
ففي التلال الهادئة خارج أريحا، وسط إحدى البؤر الاستيطانية، تقوم عيادة طبية متنقلة بجولاتها الأسبوعية، لتتوقف في منطقة خالية محاطة بالخيام والأكواخ، فتخرج النساء والأطفال من المناطق الطبيعية بحثًا عن المساعدة الطبية، بعد أن أصبحت استشارات الصحة النفسية بشكل متزايد جزءًا مهمًا من علاجهم.
وبحسب التقرير، يتردد صدى حرب إسرائيل المستمرة على غزة البعيدة جغرافيًا عن العديد من المدن الفلسطينية، في جميع المناطق بعد أن تم حصد أرواح الآلاف من البشر.
ونتيجة لتخلل الأخبار صور العديد من الضحايا، ترك هذا الأمر أثرًا عميقًا حتى على أصغر المشاهدين.
ومن المشاهدات التي وصفها التقرير، وصلت امرأة تدعى "ختام" إلى الشاحنة ومعها أطفالها، ويتحمل ابنها أحمد البالغ من العمر 4 سنوات ثقل الحرب في ملاحظاته البريئة، وهو يروي مشاهد العنف التي شهدتها وسائل الإعلام.
ويمتد قلق ختام إلى ابنتها الكبرى آيات، التي تشق طريقها إلى المدرسة وسط عنف المستوطنين المتزايد، وهو واقع قاتم تم توثيقه في تقرير حديث لمجموعة الأزمات الدولية.
ويشهد رضا حسين، عالم النفس في جمعية المساعدة الطبية الخيرية البريطانية للفلسطينيين (MAP)، على الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات الصحة النفسية منذ بداية الحرب، مؤكدًا أن حالة التوتر والذعر والقلق تسيطر على المجتمع، خاصة الأطفال الذين يكافحون للتعبير عن معاناتهم.
ويرافق حسين في العيادة المتنقلة متخصصون في الرعاية الصحية يعالجون مجموعة من الأمراض الجسدية والنفسية.
وأشار المختصون إلى ارتفاع الشكاوى المرتبطة بالتوتر بين البالغين في المنطقة، والتي تظهر غالبًا على شكل أعراض جسدية غير مفسَّرة.
وبالنسبة للكثيرين، أدت الحرب إلى تفاقم تحديات الصحة النفسية، إذ كشف تقرير للبنك الدولي عن معدلات مثيرة للقلق من الاكتئاب بين الفلسطينيين، والتي تفاقمت بسبب الضغوط التراكمية للاحتلال والحرب.
كما لاحظ المعالج النفسي الدكتور فتحي فليفل وفقًا للتقرير ارتفاعًا مقلقًا في عدد المرضى الذين يبحثون عن العلاج، مما يسلط الضوء على عدم كفاية موارد الصحة النفسية في المنطقة.
ومع ذلك، فإن الخسائر تتجاوز الآثار المباشرة للحرب، إذ إن الاشتباكات مع المستوطنين، ونقاط التفتيش، وإغلاق الطرق التي يفرضها المجمع العسكري الإسرائيلي، هي الضغوط التي يواجهها الفلسطينيون يوميًا.
ويؤكد "فليفل" التأثير العميق على الأطفال، الذين يعانون من الخوف، واضطرابات النوم، والرهبة.
وتروي خضرة سلامة الخوف الواضح الذي سيطر على أطفالها في أعقاب الحرب الأخيرة، حيث تطارد نوبات الهلع الناجمة عن الطائرات التي تحلّق في السماء، والشعور السائد بانعدام الأمن في حياتهم اليومية.
وبينما يقفز طفلها الأصغر "ميزن" على حجرها، تفكر "خضرة" في التحديات التي تواجهها وسط حالة من عدم اليقين.
الحرب على غزة، وعنف المستوطنين المتصاعد، بحسب التقرير، هما بمثابة تذكير مروّع بالصدمة الدائمة التي لحقت بالمجتمعات الفلسطينية.
وبينما يسعى متخصصو الصحة النفسية إلى معالجة الأزمة المتصاعدة، أصبحت الحاجة المُلحة إلى الدعم الشامل والتدخل واضحة بشكل متزايد.
ووسط الاضطرابات، تتنقل عائلات مثل عائلة ختام وخضرة في تضاريس الصراع المحفوفة بالمخاطر، وتتشبث بالأمل وسط ظلال اليأس.