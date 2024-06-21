خبراء سودانيون: "جيش البرهان" فقد السيطرة على حلفائه بعد هيمنة "الإسلاميين"

ولفت جعفر في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن خطة تكوين "ميليشيات" داخل الجيش بسلاح القوات المسلحة بعد أن تم تدريب أشخاص منهم أطفال من هم أقل من 16 سنة على يد ضباط بالجيش وتعليمهم فنون القتال، ولكن في النهاية، فإن سيطرة "الإسلاميين" دينيًا أو عشائريًا على هذه الكتائب بات قائمًا، ليكون تلقي الأوامر وتنفيذها والتحرك والانصياع لـ"الكيزان" وليس لقيادات الجيش، ما أسفر عن انقسامات داخل القوات المسلحة، وفرض حلفاء الجيش من "الإسلاميين" القرار في التحركات والهيمنة العسكرية، دون الرجوع لقيادة الجيش.

وأشار إلى أن إنشاء ما يسمى بـ"المقاومة الشعبية المسلحة"، مخطط عمل عليه الإسلاميون المسيطرون على قيادة القوات المسلحة، لتكون السيطرة على مفاصل الجيش كله وليس قياداته فقط، بعد أن تتحول هذه "المقاومة" إلى "كتائب" داخل الجيش تأتمر بتعليمات "الإسلاميين"، حتى يفرضوا من خلال ذلك هيمنة أقوى على قوات الجيش، بعد أن باتت "المقاومة" كتائب مسلحة بمعدات القوات المسلحة وبعد حصولها على الخبرات القتالية من ضباطه.

ويتفق مع هذا الرأي رئيس تجمع كردفان للتنمية والعدالة، الطيب الزين، قائلاً إن الأوضاع داخل الجيش ذاهبة تجاه الانفلات لصالح "الكيزان"، في ظل ما أنجز من أدوار لكتائب مسلحة تابعة لـ"الإسلاميين" من خلال ما عرف بـ"المقاومة الشعبية المسلحة"، وهو ما يوضح أن هذه الحرب لا يحركها الجيش السوداني ولكن تتحكم فيها الحركة الإسلامية التي تستغل الدين وشعاراته من أجل العودة إلى السلطة بعد أن فقدتها عقب ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام عمر البشير من الحكم.

عودة الإخوان واندثار الدولة

وشدد الطيب على أن دخول طرف جديد إلى الحرب عبر هذه الميليشيات يزيد من مخاطر اندثار الدولة والمجتمع والمؤسسات، بما فيها الجيش ذاته، لافتًا إلى أن هذه الحرب تم إشعالها لعودة "الإخوان" إلى سدة الحكم، وهو ما يعتبر أمرًا كارثيًا يهدد هذه المرة السودان وما حوله.

وأردف: "الإسلامويون لا يشكلون خطرًا على المجتمع السوداني فقط بل على المنطقة برمتها في ظل ما لديهم من مخططات تجمعهم مع قوى تعادي العرب وهي إيران التي تتفق مع الإخوان في رغبة باستمرار هذه الحرب مهما كان الثمن، وهو ما ادخر له الإخوان تكوين ميليشيات جديدة عبر المقاومة الشعبية المسلحة".

ويؤكد الخبير في قضايا التنمية والحكم والإدارة، نجم الدين دريسة، أن قرار "الجيش" مختطف لصالح الإسلاميين، مثلما اختطف على مدار عقود لصالح أيديولوجيات وعقائد تصب لصالح جهات وتيارات بعينها طمعًا في خيرات السودان التي هي نقمة على السودانيين منذ عشرات السنين.

ويقول دريسة لـ"إرم نيوز" إن الحقيقة المؤلمة تتمثل في أن السودان لم يمتلك جيشًا في الأساس، وأن هذا "الكيان" على حد وصفه، يدور في فلك احتكار وممارسة العنف على مكونات الشعب، وكان وما زال الاختطاف الأكبر لهذا "الكيان" من جانب الإسلاميين الذين يحاولون العودة إلى السلطة، ومن ضمن تكرار مسلسل اختراق الجيش من جانب "الإخوان"، كانت ما عرف بـ"المقاومة الشعبية المسلحة" التي أحدثت وجهًا جديدًا للانقسام والأيديولوجية داخل الجيش.

واستكمل: "اختطاف الإسلاميين للجيش مستمر بإرساء ثابت وحيد منذ عام 1989، وهي أن الكلية الحربية لا تقبل طلابًا سوى من هم محسوبون على عائلات الإسلاميين، وإذا لم تكن مقربًا ولديك ولاء للإخوان ومواليًا لسياساتهم، لن تصل إلى أي رتب عسكرية متقدمة".