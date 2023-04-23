الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان اتهامات الاعتداء على رعايا فرنسيين
تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات، اليوم الأحد، بشأن مهاجمة قافلة من الرعايا الفرنسيين أثناء عملية إجلائهم من سفارة بلادهم في الخرطوم؛ ما أسفر عن إصابة فرنسي.
ولم تعلق وزارة الخارجية الفرنسية على هذا الحادث حتى اللحظة، لكنها ذكرت في وقت سابق أنها ستجلي دبلوماسيين ومواطنين من العاصمة السودانية.
وأعلنت قوات الدعم السريع عن تعرضها اليوم الأحد لهجوم بالطيران أثناء إجلاء رعايا فرنسيين من سفارة بلادهم مرورًا ببحري إلى أمدرمان، "ما عرَّض حياة الرعايا الفرنسيين للخطر بإصابة أحدهم ونجاة بقية الرعايا".
وأشارت قوات الدعم السريع، في بيان على لسان الناطق الرسمي باسمها، نشرته عبر حسابها على "تويتر" إلى أنه "وبتنسيق تام مع الحكومة الفرنسية تحرك صباح اليوم موكب إجلاء الرعايا الفرنسيين من أماكن تجميعهم بالسفارة الفرنسية وعبورًا بمدينة بحري إلى أمدرمان".
وأضافت أنه "أثناء تحرك الموكب تحت حماية قواتنا تعرَّض إلى هجوم غادر بالطيران من قوات الانقلاب، فيما تصدت قوات الدعم السريع للهجوم وأسقطت الطائرة".
ووصفت ما جرى بـ "الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني، وللهدنة المعلنة"، لافتة إلى أنه كان بشهادة وحضور أعضاء السفارة الفرنسية التي وثقت الحادث.
وتابع البيان: "إزاء هذا الهجوم الجبان وحفاظًا على سلامة الرعايا الفرنسيين، اضطرت قوات الدعم السريع إلى العودة بالموكب إلى نقطة الانطلاق الأولى".
في المقابل، قال الجيش السوداني، في بيان على لسان الناطق الرسمي باسمه، نشر عبر صفحة الجيش الرسمية على "فيسبوك"، إن "ميليشيا الدعم السريع ارتكبت عدة انتهاكات على بعثات دبلوماسية ليلة أمس واليوم".
وأوضح أن الانتهاكات كانت كالآتي: "سرقة العربة الدبلوماسية الخاصة بالسفير الماليزي أثناء تسوقه بعد إنزاله من العربة وهروبهم بها.. واعتداء ميليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم على موكب إخلاء أفراد السفارة القطرية المتجه إلى بورتسودان، وقامت بنهب أموالهم وجميع حقائبهم وهواتفهم النقالة، وكذلك الاعتداء على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار؛ ما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإخلاء".
وقال الجيش إن أحد الفرنسيين أصيب بعيار ناري من قناص، إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة في بري.