الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان اتهامات الاعتداء على رعايا فرنسيين

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات، اليوم الأحد، بشأن مهاجمة قافلة من الرعايا الفرنسيين أثناء عملية إجلائهم من سفارة بلادهم في الخرطوم؛ ما أسفر عن إصابة فرنسي.

ولم تعلق وزارة الخارجية الفرنسية على هذا الحادث حتى اللحظة، لكنها ذكرت في وقت سابق أنها ستجلي دبلوماسيين ومواطنين من العاصمة السودانية.