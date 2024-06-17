بايدن "مغرم" بمقترحه لوقف الحرب في غزة: هو "الأفضل"

رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقترحه لوقف إطلاق النار بغزة الذي جاء على 3 مراحل بأنه "الأفضل" ، وأنجع الحلول لإنهاء العنف والاقتتال، مشيراً إلى أن إدارته تعمل من أجل التوصل لحل الدولتين.

واستغل بايدن رسالته للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى للحض على تبني اتفاق لوقف إطلاق النار تدعمه بلاده في غزة، قائلا الأحد، إنه يمثل أفضل وسيلة لمساعدة المدنيين الذين يعانون "أهوال الحرب بين حماس وإسرائيل"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وأضاف: "قُتل عدد كبير جدا من الأبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال. عائلات فرت من منازلها وشهدت مجتمعاتها تُدمَّر. إنهم يعانون آلاما هائلة".

وأشار بايدن إلى أن حركة حماس، لن تتمكن من وقف الحرب إلا من خلال اتفاق يستند إلى خطابه، حيث رأى أن نهاية الحرب غير ممكنة إلا بعد عودة جميع الأسرى إلى ديارهم، بما في ذلك مختطفو المرحلة الثانية الذي يشمل الجنود والرجال دون سن الخمسين، وفق قوله.

وأكد بأن حماس "خرقت" صفقة الأسرى السابقة، مضيفاً بأن: "أي اتفاق يجب أن يتضمن شروطا تسمح لإسرائيل باستئناف القتال إذا خرقت حماس الصفقة مجددا".