سلسلة اقتحامات إسرائيلية واسعة في نابلس (فيديو)

شنّت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء سلسلة اقتحامات واسعة للبلدة القديمة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأبلغت القوات الإسرائيلية بأن عملية الاقتحامات الواسعة، التي كان أولها من منطقة السوق الشرقي في نابلس، ستستمر حتى الساعة الرابعة من عصر الأربعاء.

وتأتي اقتحامات نابلس، بعد أن اقتحم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مدينة رام الله في الضفة الغربية ودفع بتعزيزات عسكرية إلى قلب المدينة بعد أن نشر قناصة على أسطح بنايات عالية، كما اقتحم بلدات في بيت لحم والخليل جنوب الضفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تلقى بلاغات بوجود إصابات في مناطق عدة بمحافظة رام الله، مشيرًا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت الطواقم من الوصول وأطلقت رصاصًا تحذيريًا باتجاهها.

وأشار إلى التعامل مع عدد من الحالات بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي نحو تجمعات سكنية.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بلدتي تقوع والعساكرة في محافظة بيت لحم وسط الضفة الغربية، وداهم منزلين وأتلف بعض محتوياتهما، واقتحم أيضًا وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقل شابًا من داخل أحد البنوك.