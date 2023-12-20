واشنطن بوست: لا بوادر بالأفق لاقتراب تنفيذ مرحلة "غزة بعد حماس"

ناقش تقرير لصحيفة "الواشنطن بوست" السيناريوهات التي طُرحت سابقًا تحت مُسمّى "مرحلة غزة بعد حركة حماس"، ذاهبة إلى عدم وجود بوادر بالأفق تُشير لاقتراب تنفيذ هذه المرحلة، خصوصًا بعد تجاوز الحرب 74 يومًا.

وقد تشتمل المرحلة التي يناقشها الطرفان الأمريكي والإسرائيلي، على إحياء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مع حماس، وما يصاحب ذلك من وقف لإطلاق النار يدوم عدة أسابيع، يعقبه انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وخاصة من شمال غزة.

وفي ضوء إصرار القادة الإسرائيليين على أن الحرب في غزة ستستغرق أشهرًا أخرى، يتطلب من الجانب الإسرائيلي التحول إلى مرحلة جديدة من الصراع، تبقي حماس تحت الضغط وتفتح الباب لمهاجمتهم بدقة وفجأة، وتُمكن كذلك من عودة جنود الاحتياط من الخطوط الأمامية إلى وظائفهم.