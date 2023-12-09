"فورين أفيرز": إرث الصدمة سيؤدي إلى دوامة من سفك الدماء
ذهب تقرير لمجلة "فورين أفيرز" إلى القول، بأن استخدام الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للغة لا إنسانية مثل "حيوانات بشرية" و"نازيين"، تجعل من السهل التغلب على الموانع التي تحول دون ارتكاب الفظائع.
وأكدت المجلة الأمريكية أنه يتعين على الجانبين أن يفهما أن إرث الصدمة يجعل اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين عرضة لرد الفعل العنيف؛ الأمر الذي يؤدي إلى دوامة لا نهاية لها من سفك الدماء.
وبحسب التقرير، فإن تكاليف الحرب بين إسرائيل وحماس سوف يستشعرها، لفترة طويلة، ضحاياها المباشرون، والأطفال الذين بقوا على قيد الحياة، والذين سوف تتشكل عقولهم النامية إلى الأبد من خلال تعرضهم للعنف المروع وفقدان أحبائهم.
وتابع: "إن وقف إطلاق النار لا يعتبر قضية أخلاقية فحسب، بالنسبة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بل هو أيضًا قضية إستراتيجية، نابعة من رؤى مستمدة من سيكولوجية الصدمة".
ولفت التقرير إلى أنه من الطبيعي أن تتجمع الشعوب التي تعاني من الإرهاب، حول هوياتها الوطنية أو القبلية أو الدينية، وتطالب قادتها بالانتقام، لكن الانتقام الجماعي نادرًا ما ينجح، وفي الواقع، عادة ما يؤدي الرد غير المتناسب على الإرهاب إلى المزيد من الهجمات الإرهابية.
ونقلت المجلة عن أحد مؤسسي حركة حماس وعضوها الرفيع المستوى، إسماعيل أبو شنب، قوله: " إن عبقرية المقاومة ضد إسرائيل تكمن في أنها تتغذى من الفظائع التي ترتكبها إسرائيل.. وإذا كثّفت إسرائيل حربها ضد حماس، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تنشيط حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية، ويخاطر بجر حزب الله، أو الجماعة المسلحة اللبنانية، أو حتى إيران إلى الصراع".
وأشار تقرير "فورين أفيرز" إلى أن الناس الذين يعانون من الرعب المزمن، تصبح عقولهم سريعة في اكتشاف الخطر، ويميلون إلى الرد بقوة حتى على الاستفزازات البسيطة، فالصدمة المشتركة تخلق روابط قوية بين الناجين، وتؤدي إلى توجه "نحن في مواجهة هم"، حيث يُنظر إلى العالم الخارجي، على نحو مبرر في كثير من الأحيان، على أنه معادٍ، ولا يعتبرون إلا الأشخاص الذين ينتمون إلى القبيلة نفسها أو الدين أو العرق جديرين بالثقة والولاء.
وأضاف أن مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين، على السواء، تكمن في إرغام حماس على ترك السلطة، لكن القضاء على الحركة من خلال حملة قصف واسعة النطاق، لا تتجنب المدنيين، سيكون له تكلفة باهظة للغاية تتمثل بأن دائرة الإيذاء لن تؤدي إلّا إلى توليد المزيد من المقاومة.
وخلُص التقرير إلى أن هناك بصيصا من الأمل في أن المجتمع الدولي قادر على إيجاد وسيلة لمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على التوصل إلى حل، سواء كان ينطوي ذلك على إنشاء دولتين، على النحو المتوخى في اتفاقات أوسلو؛ واتحاد كونفدرالي مثل الاتحاد الأوروبي، وهي فكرة يدعمها جيل جديد من صناع السلام الفلسطينيين والإسرائيليين؛ أو دولة واحدة ذات حقوق متساوية لكل من الفلسطينيين واليهود.
وأيًا كان ما سيأتي بعد ذلك، فمن المهم أن نضع في اعتبارنا أنه بعد التعرض للأذى، فإن الكراهية يمكن أن تنشط بشكل هائل، في حين أن الحداد والمعاملة بالمثل والمصالحة هي عمليات معقدة وشاقة للغاية، لكنها تُشكل الأمل الوحيد لوقف انتقال العنف بين الأجيال، وفق التقرير.
المصدر: مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية