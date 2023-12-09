"فورين أفيرز": إرث الصدمة سيؤدي إلى دوامة من سفك الدماء

ولفت التقرير إلى أنه من الطبيعي أن تتجمع الشعوب التي تعاني من الإرهاب، حول هوياتها الوطنية أو القبلية أو الدينية، وتطالب قادتها بالانتقام، لكن الانتقام الجماعي نادرًا ما ينجح، وفي الواقع، عادة ما يؤدي الرد غير المتناسب على الإرهاب إلى المزيد من الهجمات الإرهابية.

ونقلت المجلة عن أحد مؤسسي حركة حماس وعضوها الرفيع المستوى، إسماعيل أبو شنب، قوله: " إن عبقرية المقاومة ضد إسرائيل تكمن في أنها تتغذى من الفظائع التي ترتكبها إسرائيل.. وإذا كثّفت إسرائيل حربها ضد حماس، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تنشيط حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية، ويخاطر بجر حزب الله، أو الجماعة المسلحة اللبنانية، أو حتى إيران إلى الصراع".

وأشار تقرير "فورين أفيرز" إلى أن الناس الذين يعانون من الرعب المزمن، تصبح عقولهم سريعة في اكتشاف الخطر، ويميلون إلى الرد بقوة حتى على الاستفزازات البسيطة، فالصدمة المشتركة تخلق روابط قوية بين الناجين، وتؤدي إلى توجه "نحن في مواجهة هم"، حيث يُنظر إلى العالم الخارجي، على نحو مبرر في كثير من الأحيان، على أنه معادٍ، ولا يعتبرون إلا الأشخاص الذين ينتمون إلى القبيلة نفسها أو الدين أو العرق جديرين بالثقة والولاء.

وأضاف أن مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين، على السواء، تكمن في إرغام حماس على ترك السلطة، لكن القضاء على الحركة من خلال حملة قصف واسعة النطاق، لا تتجنب المدنيين، سيكون له تكلفة باهظة للغاية تتمثل بأن دائرة الإيذاء لن تؤدي إلّا إلى توليد المزيد من المقاومة.