عشرات القتلى والجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة العشرات في غارات جوية إسرائيلية على خانيونس والنصيرات وجباليا بقطاع غزة.

وتعرضت بلدة جباليا ومخيمها لقصــف مدفعــي كثيف وغارات جوية، بينما سُمع أصوات انفجارات ناتجة عن اشتبـــاكات عنيفة بين مقاتلين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق اليرموك والجلاء وحي الشيخ رضوان وسط غزة.

وأقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على حرق عدة منازل وجرف أراضٍ زراعية في منطقة المغراقة شمالي قطاع غزة، وسط قصف لمنازل في منطقة أبو اسكندر وسماع أصوات اشتباكات في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.