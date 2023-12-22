عشرات القتلى والجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة العشرات في غارات جوية إسرائيلية على خانيونس والنصيرات وجباليا بقطاع غزة.
وتعرضت بلدة جباليا ومخيمها لقصــف مدفعــي كثيف وغارات جوية، بينما سُمع أصوات انفجارات ناتجة عن اشتبـــاكات عنيفة بين مقاتلين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق اليرموك والجلاء وحي الشيخ رضوان وسط غزة.
وأقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على حرق عدة منازل وجرف أراضٍ زراعية في منطقة المغراقة شمالي قطاع غزة، وسط قصف لمنازل في منطقة أبو اسكندر وسماع أصوات اشتباكات في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
وسجل القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية التي توقفت فيها الاتصالات مقتل 390 شخصًا وإصابة 734.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل تحتجز 8 أفراد من طواقمنا المعتقلين من مركز إسعاف جباليا"، مشيرة إلى أن "القوات الإسرائيلية دمرت جميع مركبات الإسعاف الموجودة بمركز جباليا شمال غزة".
بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة، إن 20057 فلسطينيا قتلوا وأصيب 53320 جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ الـ7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.