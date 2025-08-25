الهجري: واشنطن وتل أبيب وقفتا لحماية كرامتنا ووجودنا (فيديو)

قال شيخ الدروز في سوريا حكمت الهجري، اليوم الاثنين، إن عملية بناء الذراع العسكرية في محافظة السويداء تتم "بضمان دولي"، خاصة "الدول التي وقفت لحماية أرضنا وشرفنا وكرامتنا ووجودنا وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل"، على حد تعبيره.

وأضاف الهجري في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "نقولها على رأس السطح، أي وجهة نظر تقف لحماية حقوقنا وكرامتنا، لن تلقى منا إلا الوفاء اتجاهها"، مبينا: "عشنا بكذبة كبيرة وقدمنا دماء لعقود من الزمن، لكننا لم نر إلا عدم الاحترام للتاريخ الصحيح".

أخبار ذات علاقة قائد "تجمع أحرار الجبل" في السويداء يطالب الهجري بترك السياسة

وكان الهجري في وقت سابق قد أعلن تشكيل "الحرس الوطني" من فصائل مسلحة أعلنت ولاءها التام له، واستعدادها لمحاربة ما سمتها "فصائل سلفية إرهابية".

وأشار الهجري إلى "التناغم في كل شيء" مع المكون الكردي إضافة للعلويين في الساحل السوري.

وانتقدت أطراف درزية خطوة الهجري الأخيرة، أبرزهم ليث البلعوس، القيادي في تجمع "رجال الكرامة"، الذي اعتبر أن إعلان تشكيل "الحرس الوطني" لم يكن رسالة حكمة أو مسؤولية، بل يحمل في طياته مزيدا من الخراب والدمار.