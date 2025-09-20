مسؤول إسرائيلي سابق: احتلال مدينة غزة حماقة استراتيجية

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، اليوم السبت، إن الدخول إلى مدينة غزة حماقة إستراتيجية، وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وأضاف آيزنكوت، الذي أعلن تأسيس حزب جديد قبل أيام، أن دخول مدينة غزة لن يؤدي إلى حسم فوري مع حركة حماس، مبينًا أن الجيش اليوم تحت قيادة غير مناسبة.

وفي وقت سابق السبت نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صورة "وداعية" للأسرى الإسرائيليين لديها، في رسالة تهديد واضحة لإدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت القسام عبر قناتها على منصة "تليغرام"، في تعليق على الصورة التي نشرتها: "بسبب تعنّت نتنياهو وخضوع زامير، صورة وداعية إبان بدء العملية البرية في غزة".