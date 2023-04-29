إيران والعراق يبحثان تعزيز التبادل التجاري ومكافحة المخدرات وملف المياه

عقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مؤتمراً صحفياً مع العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، في طهران، بحثا خلاله حزمة ملفات من بينها تعزيز التبادل التجاري ومكافحة المخدرات وحصة العراق المائية.

ووصل الرئيس العراقي، اليوم السبت، إلى طهران في زيارة رسمية، على ما ذكر بيان للرئاسة العراقية في وقت سابق، والذي أضاف أن "هذه الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

وقال رشيد، في كلمته خلال المؤتمر: "تربطنا مع إيران علاقات مشتركة، وزيارتنا إلى طهران تأتي للتأكيد على العلاقات بين البلدين"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.