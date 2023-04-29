إيران والعراق يبحثان تعزيز التبادل التجاري ومكافحة المخدرات وملف المياه
عقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مؤتمراً صحفياً مع العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، في طهران، بحثا خلاله حزمة ملفات من بينها تعزيز التبادل التجاري ومكافحة المخدرات وحصة العراق المائية.
ووصل الرئيس العراقي، اليوم السبت، إلى طهران في زيارة رسمية، على ما ذكر بيان للرئاسة العراقية في وقت سابق، والذي أضاف أن "هذه الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".
وقال رشيد، في كلمته خلال المؤتمر: "تربطنا مع إيران علاقات مشتركة، وزيارتنا إلى طهران تأتي للتأكيد على العلاقات بين البلدين"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأضاف أن "العلاقات بين العراق وإيران ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغيير"، مردفاً بالقول: "أتقدم بالتهنئة للتطور في العلاقات بين إيران والسعودية".
وتابع الرئيس العراقي: "يجب إيلاء محاربة آفة المخدرات أولوية قصوى"، مشدداً على "ضرورة حل المشاكل، وبينها مراعاة حصة العراق المائية"، وأكد "ضرورة تبادل المعلومات بين مؤسسات البلدين لتحسين الخدمات العامة".
من جانبه، قال رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال المؤتمر المشترك: "علاقاتنا مع العراق جيدة، ونسعى للوصول إلى تبادل تجاري لمستويات أعلى"، بحسب المصدر ذاته.
وأكد رئيسي: "لدينا مصالح مشتركة مع العراق"، مشيراً إلى أن "مستوى حجم التبادل التجاري مع العراق يبلغ أكثر من 10 مليارات يورو".
وشدد على أن "أي زعزعة في أمن العراق يعد زعزعة لأمن إيران"، لافتاً إلى أن "المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى التحسن في أمنها".