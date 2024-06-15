أكسيوس: الديمقراطيون يخططون لما هو أكبر من مقاطعة خطاب نتنياهو

وتشمل تلك المقترحات "عقد مؤتمر صحفي أو وقفة احتجاجية أو فعالية بمشاركة عائلات الرهائن المختطفين لدى حماس في غزة، الذين يشعر كثيرون منهم بأن نتنياهو لم يفعل ما يكفي لتحرير ذويهم"، وفق التقرير.

كما قال أحد النواب الديمقراطيين المشاركين في تلك المناقشات لـ"أكسيوس": "هذه المحادثات قائمة، وليست متعلقة فقط بالتقدميّين".

وتابع أن هناك المزيد من النواب الذين "يرغبون في أن يكونوا جزءا من تلك الخطوات، التي تركز على السلام وإعادة الرهائن وإنهاء الصراع المروّع".

كما أوضح أن "الديمقراطيين الأكثر اعتدالا يشعرون بالإحباط الشديد؛ لأن زيارة نتنياهو تقوّض عمل إدارة بايدن، ولا تحترم الإسرائيليين الذين يرغبون في رحيله".

وتحدث عدد من النواب التقدميين لموقع "أكسيوس"، وأكدوا أنهم "يخططون لمقاطعة الكلمة على أقل تقدير"، وأشاروا إلى أن المناقشات "لا تزال في مراحلها الأوّلية، ولا يوجد اتفاق".

في حين قال أحد المشرّعين إن "العديد من النواب التقدميّين يخططون لحضور الخطاب وتعطيله".

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابه أمام الكونغرس في 24 يوليو/ تموز المقبل.