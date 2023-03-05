سوريا تدين زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية لشمال شرق البلاد
أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، الزيارة التي وصفتها بأنها "غير شرعية"، لرئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي إلى قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا، معتبرة أنها "انتهاك صارخ" لسيادة البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية قوله، إن "سوريا تدين بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سوريا، وتؤكد أنها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها".
وأكد المصدر أن سوريا "تطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية"، وفقا لـ"سانا".
وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، قد أجرى أمس السبت، زيارة مفاجئة لسوريا لتقييم مهمة عمرها ثمانية أعوام تقريبا لمحاربة تنظيم داعش، ومراجعة إجراءات حماية القوات الأمريكية من أي هجوم.
وصرح ميلي للصحافيين المسافرين معه، أنه يعتقد أن "القوات الأمريكية وشركاءها السوريين الذين يقودهم الأكراد يحرزون تقدماً في ضمان إلحاق هزيمة دائمة لتنظيم داعش"، وفق قوله.