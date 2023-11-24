أوضاع كارثية.. الهدنة تكشف الأضرار الهائلة في القطاع الطبي بغزة

وأكد زقوت أن الجيش الإسرائيلي دمر معظم المستشفيات والمراكز الطبية والصحية في محافظتي غزة وشمال غزة، لا سيما مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي شمال القطاع، وحوّل بعضها إلى ثكنات عسكرية كما حدث في مستشفى الشفاء والإندونيسي، بعد حصارها لأيام وقصفها بالدبابات واقتحامها بمئات الجنود والآليات، وقتل وجرح المرضى والنازحين، في مشهد وصفه بأنه "لا إنساني بكل المقاييس".

وأوضح المسؤول الطبي أن عدد المستشفيات والمراكز التي طالها القصف الإسرائيلي بلغ ما يقارب 50 مركزا صحيًا ومستشفى، إضافة إلى قتل الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 120 من الكادر الطبي وطواقم الإسعاف في استهدافات مباشرة، وقطع الوقود والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج المرضى والجرحى.

وبحسب المدير العام للمستشفيات، فإن المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة خرجت عن الخدمة تمامًا، بعد قيام الجيش الإسرائيلي بمحاصرتها وإطلاق القذائف والصواريخ على أجزاء منها، فضلًا عن اقتحام المستشفى الإندونيسي بالوحدات الإسرائيلية الخاصة التي قام أفرادها بإلقاء القنابل التفجيرية داخل الأقسام، وأعدموا سيدة مصابة وأصابوا 3 مواطنين بداخلها.