أوضاع كارثية.. الهدنة تكشف الأضرار الهائلة في القطاع الطبي بغزة
أتاحت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس الفرصة للاطلاع على حجم الدمار والأضرار التي ألحقها القصف الإسرائيلي بالقطاع الصحي في غزة.
وجراء القصف خرجت مستشفيات ومراكز صحية عن الخدمة، وتعرضت لحصار وقصف بعضها بالدبابات والآليات العسكرية، كما جرى اقتحامها وتهجير جرحاها والنازحين إليها قسرًا تحت تهديد السلاح.
عن ذلك قال المدير العام للمستشفيات في غزة محمد زقوت، لـ"إرم نيوز": "نحاول منذ لحظة بدء سريان الهدنة الإنسانية التواصل مع طواقمنا الطبية في كافة محافظات قطاع غزة، ومعرفة ماهية الأضرار البليغة التي تعرض لها القطاع الصحي جرّاء العدوان المتواصل على غزة، وحصر المستشفيات والمراكز الصحية التي خرجت عن الخدمة بفعل القصف والحصار وقطع إمدادات الوقود والمستلزمات الصحية والطبية".
وأكد زقوت أن الجيش الإسرائيلي دمر معظم المستشفيات والمراكز الطبية والصحية في محافظتي غزة وشمال غزة، لا سيما مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي شمال القطاع، وحوّل بعضها إلى ثكنات عسكرية كما حدث في مستشفى الشفاء والإندونيسي، بعد حصارها لأيام وقصفها بالدبابات واقتحامها بمئات الجنود والآليات، وقتل وجرح المرضى والنازحين، في مشهد وصفه بأنه "لا إنساني بكل المقاييس".
وأوضح المسؤول الطبي أن عدد المستشفيات والمراكز التي طالها القصف الإسرائيلي بلغ ما يقارب 50 مركزا صحيًا ومستشفى، إضافة إلى قتل الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 120 من الكادر الطبي وطواقم الإسعاف في استهدافات مباشرة، وقطع الوقود والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج المرضى والجرحى.
وبحسب المدير العام للمستشفيات، فإن المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة خرجت عن الخدمة تمامًا، بعد قيام الجيش الإسرائيلي بمحاصرتها وإطلاق القذائف والصواريخ على أجزاء منها، فضلًا عن اقتحام المستشفى الإندونيسي بالوحدات الإسرائيلية الخاصة التي قام أفرادها بإلقاء القنابل التفجيرية داخل الأقسام، وأعدموا سيدة مصابة وأصابوا 3 مواطنين بداخلها.
وحول وضع المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الذي تعرض للحصار لعدة أيام وقام الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الحرب بارتكاب مجزرة بداخله أدت إلى مقتل 500 مواطن، قال زقوت إن الجيش الإسرائيلي أبلغ اليوم بضرورة إخلاء المستشفى "استكمالًا لمسلسل تدمير وإنهاء القطاع الصحي والطبي؛ بهدف منعنا من تقديم العلاج اللازم للجرحى والمصابين".
وحول أوضاع المستشفيات في المحافظة الوسطى ومحافظتي رفح وخانيونس، يقول زقوت: "جميع المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع تضررت بفعل العدوان، حتى تلك التي لم تحاصر بالدبابات أو تقصف بالطائرات".
وفي مجمع ناصر الطبي، قال إنه لم يعد هناك أي متسع لاستقبال جرحى، وإن الجرحى لا يجدون الأسرة والأماكن الملائمة لعلاجهم؛ بسبب تكدس الإصابات، فضلًا عن آلاف النازحين الذين لجؤوا للمستشفى للاحتماء به، ما تسبب بانتشار الأوبئة والأمراض بين النازحين والجرحى.
وحذر زقوت من أن القطاع الصحي في غزة سينهار عن آخره تمامًا إن لم يتم التدخل الفوري والعاجل من قبل دول العالم والمؤسسات الطبية والصحية، "وسيكون العالم قد وقّع على ارتكاب أكبر مجزرة وعملية إبادة جماعية في التاريخ".