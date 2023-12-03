بعيدًا عن دوي الرصاص.. حرب غزة تقتحم أروقة الفن وتحدث الانقسام

تردد صدى الصراع الأخير بين حماس وإسرائيل إلى ما هو أبعد من الساحات الجيوسياسية، ووصل إلى عالم الفن الذي قد يبدو بعيدًا عن التجاذبات الميدانية.

وأبرزت صحيفة لوموند الفرنسية، في تقرير يلقي الضوء على هذا الانقسام، أن هناك عواقب بعيدة المدى لهذا الصراع على الفنانين وجامعي الأعمال الفنية والمؤسسات.

سحب وتدقيق

سلطت الصحيفة الضوء على آثار الصراع، كاشفة عن الحالات التي سقطت فيها الأعمال الفنية كضحية، حيث سحبت دار "كريستيز" للمزادات، لوحتين للفنان اللبناني أيمن بعلبكي من مزاد فني في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس تأثيرًا ملموسًا على سوق الفن.

وحسب المصدر ذاته، فإنه يتم كذلك التدقيق في التعبيرات العامة للفنانين. ويستشهد المقال بلقطة شاشة لقصة فنان فلسطيني على صفحته على منصة إنستغرام، أثارت غضبًا لاحتفاله على ما يبدو بالقبض على يهودي.

تمزق في المواقف

كما أدت رسالة مفتوحة مثيرة للجدل نُشرت في "آرت فوروم"، إلى تعميق الانقسام داخل مجتمع الفن، ولاسيما مع اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" مع إهمال معالجة "فظائع" حماس، أثارت الرسالة آراء مستقطبة. كان الرد سريعًا، إذ أدان ثلاثة من أصحاب المعارض البارزة في نيويورك، المنظور الأحادي الجانب وغياب الاعتراف بالمنظور الإسرائيلي.

وتمتد تداعيات الصراع إلى عواقب ملموسة على الفنانين وصالات العرض والمؤسسات، إذ أدى سحب الأعمال الفنية والإدانات العامة إلى الإلغاء؛ ما خلق بيئة محفوفة بالمخاطر لأولئك المرتبطين بالمواقف السياسية المتصورة.

وكمثال حي على ذلك، إلغاء معارض للفنان الصيني آي ويوي بسبب فحوى صور له متهمة بمعاداة السامية.

مخاوف الرقابة الذاتية

ولفتت الصحيفة إلى المخاوف المتزايدة بشأن تنامي الرقابة الذاتية في عالم الفن، إذ خلقت التوترات المتزايدة المحيطة بالصراع، إلى جانب العواقب السريعة التي يواجهها أولئك الذين يعبرون عن آرائهم السياسية، مناخًا قد يميل فيه الفنانون والمؤسسات إلى فرض الرقابة على أنفسهم.

ويتخوف المراقبون من أن يؤدي ذلك إلى مشهد إبداعي معقد؛ ما يخنق الحرية المتأصلة التي يجسدها الفن.

ومع استمرار الصراع الجيوسياسي بين حماس وإسرائيل، فإن تداعياته غير المتوقعة في عالم الفن تؤكد الترابط بين الأحداث العالمية، إذ يدفع تطور الأحداث إلى إجراء فحص نقدي للتوازن الدقيق بين التعبير الفني والحقائق الاجتماعية والسياسية التي تشكله، ما يترك المجتمع الفني عند مفترق طرق تحدده الانقسامات الأيديولوجية وشبح الرقابة الذاتية الذي يلوح في الأفق.

المصدر : صحيفة "لوموند" الفرنسية