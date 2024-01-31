مباحثات أمريكية إسرائيلية حول البدائل المتاحة للأونروا

ناقش مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي مع مسؤول إسرائيلي، يوم الثلاثاء، "البدائل" المتاحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقًا لموقع "Axios" الأمريكي.

وبحسب الموقع، جاء الاجتماع بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وثماني دول أخرى تمويل "الأونروا" إثر اتهام إسرائيل عددًا من موظفي الوكالة بالتورط في هجوم الـ7 من أكتوبر.

وأشار إلى أنه التقى ما يقرب من ثمانية إلى عشرة من الديمقراطيين اليهود مع العقيد إيلاد جورين، وهو مسؤول كبير في وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية، تبعًا لأربعة أعضاء كانوا حاضرين في الاجتماع.

وأضاف الموقع أن جورين عرض نحو ستة بدائل محتملة للأونروا، بما في ذلك اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، صرَّح في بيان يوم السبت، أنه من "الصادم" رؤية تسع دول تسحب تمويلها بسبب مزاعم ضد "مجموعة صغيرة من الموظفين".