السوداني: هناك"مبالغة" في الحديث عن التدخل الإيراني بالشأن العراقي

وبيّن السوداني أن "هناك علاقة إيجابية من إيران مع كل المكونات وهذا عامل إيجابي، أما أن يكون التدخل بطريقة تؤثر على أمن الدولة والتحكم بمؤسساته هذا غير موجود وهو أصلا غير مقبول، الكل حريص على استقلالية القرار الوطني العراقي".

وأضاف أن "العراق ينظر إلى أمريكا على أنها شريك إستراتيجي، وما نريده من الغرب عموما أن يتفهم الوضع العراقي".

وتابع السوداني: "نحن هنا نتكلم عن بلد لديه إرث حضاري ولديه اعتزاز بنفسه، ويرتبط بمصالح مع دول المنطقة، وهذه النظرة يجب أن تكون حاضرة في تفكير الغرب تجاه العراق، ولا يمكن للعراق أن يصطف إلى جانب محور ضد آخر، بل قدر العراق أن يكون ساحة للتلاقي".

وختم رئيس الوزراء العراقي حديثه بالقول إن "قوة واستقرار العراق هي قوة واستقرار العالم بأسره، ونحن نجتمع بهذه النقطة مع الأصدقاء في الغرب".