السيسي وعبد الله الثاني يبحثان في القاهرة "تعزيز جهود دعم القضية الفلسطينية"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال مباحثات في القاهرة، على تعزيز جهود البلدين الرامية لإحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

واستقبل الرئيس المصري السبت، ملك الأردن في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية وسط مراسم رسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن "السيسي أعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري".

وثمّن السيسي، الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن "اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، إذ تم التوافق حول تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين، ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق مرجعيات الشرعية الدولية"، وفق تعابير المتحدث.

كما تم التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها.