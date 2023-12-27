فلسطينيون يشيعون شابا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في وقت سابق
فلسطينيون يشيعون شابا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في وقت سابقرويترز

إضراب يعم طولكرم بعد مقتل 6 فلسطينيين بغارة إسرائيلية

أعلنت حركة فتح الإضراب حداداً على ستة فلسطينيين قتلوا فجر الأربعاء، جراء قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لهم في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.

وقال مدير مستشفى طولكرم الحكومي، الدكتور أمين خضر، إن الجيش الإسرائيلي أعاق وصول طواقم الإسعاف إلى موقع القصف لمدة تجاوزت الساعة.

محال تجارية تغلق حدادا على ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة
محال تجارية تغلق حدادا على ضحايا القصف الإسرائيلي في غزةمتداولة

وقال خضر إن بعض الجثث التي وصلت المستشفى كانت متفحمة، في حين أن الجثث الأخرى كانت عبارة عن أشلاء، وأصيب آخرون بحروق شديدة.

في سياق متصل، أعلن إقليم حركة فتح في طولكرم الإضراب الشامل في عموم المحافظة، حدادًا على أرواح الضحايا.

وقال أمين سر حركة فتح في طولكرم، إياد جراد، إن "الفصائل والقوى الوطنية شاركت في الإضراب العام الذي أعلنّ عنه صباح اليوم حدادًا على أرواح الشهداء، وتعبيرًا عن الغضب الشعبي إزاء هذه المجزرة".

فلسطينيون يشيعون شابا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في وقت سابق
الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ومخيم نور شمس

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قالت، في وقت سابق، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت طولكرم من محورها الغربي، بينما توجّهت قوة أخرى باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارًا مشددًا عليه.

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