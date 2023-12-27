إضراب يعم طولكرم بعد مقتل 6 فلسطينيين بغارة إسرائيلية

وقال خضر إن بعض الجثث التي وصلت المستشفى كانت متفحمة، في حين أن الجثث الأخرى كانت عبارة عن أشلاء، وأصيب آخرون بحروق شديدة.

في سياق متصل، أعلن إقليم حركة فتح في طولكرم الإضراب الشامل في عموم المحافظة، حدادًا على أرواح الضحايا.

وقال أمين سر حركة فتح في طولكرم، إياد جراد، إن "الفصائل والقوى الوطنية شاركت في الإضراب العام الذي أعلنّ عنه صباح اليوم حدادًا على أرواح الشهداء، وتعبيرًا عن الغضب الشعبي إزاء هذه المجزرة".