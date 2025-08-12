logo
العالم العربي

الأردن ومصر: نرفض سياسة التجويع في غزة

الأردن ومصر: نرفض سياسة التجويع في غزة
رئيسا الوزراء الأردني جعفر حسان والمصري مصطفى مدبوليالمصدر: رئاسة الوزراء الأردنية
حمزة علي
حمزة علي
12 أغسطس 2025، 11:52 ص

أكد رئيسا الوزراء في الأردن ومصر "ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانية، ورفض سياسة التجويع في غزة والإجراءات الاستفزازية في الضفة الغربية والقدس".

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الأردنية فقد جاء الموقف المشترك عقب اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، برئاسة رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان ونظيره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.

f08f76d6-60f9-444a-8673-c1ef6ceed3c1

يأتي ذلك في وقت قُتل أكثر من عشرين فلسطينيًا في سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وعلى مناطق وسط المدينة وجنوب القطاع.

وشهدت زيارة رئيس الوزراء المصري للأردن، التوقيع مع الأردن على تسع اتفاقيات، أهمها في قطاع الطاقة والربط الكهربائي والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل والترانزيت.

وقال رئيس الوزراء الأردني إن أرقام التجارة بين البلدين في تزايد مستمر، وهذا مؤشر إيجابي ونسعى إلى تعزيزها.

من جهته قال مدبولي، إن البلدين يعملان من أجل زيادة التعاون الاقتصادي، وإن التعاون بين الأردن ومصر في مجال الطاقة وإمدادات الغاز والربط الكهربائي مثال يحتذى ونسعى لتعزيزه.

أخبار ذات علاقة

بينهم طالبو مساعدات.. مقتل 20 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة

بينهم طالبو مساعدات.. مقتل 20 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة

ومن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين اتفاقية بين وزارتي الأوقاف وأخرى بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في الأردن، ومذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وبين وزارتي السياحة في كلا البلدين تتعلق بحماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC