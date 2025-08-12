الأردن ومصر: نرفض سياسة التجويع في غزة

أكد رئيسا الوزراء في الأردن ومصر "ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانية، ورفض سياسة التجويع في غزة والإجراءات الاستفزازية في الضفة الغربية والقدس".

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الأردنية فقد جاء الموقف المشترك عقب اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، برئاسة رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان ونظيره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.

يأتي ذلك في وقت قُتل أكثر من عشرين فلسطينيًا في سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وعلى مناطق وسط المدينة وجنوب القطاع.

وشهدت زيارة رئيس الوزراء المصري للأردن، التوقيع مع الأردن على تسع اتفاقيات، أهمها في قطاع الطاقة والربط الكهربائي والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل والترانزيت.

وقال رئيس الوزراء الأردني إن أرقام التجارة بين البلدين في تزايد مستمر، وهذا مؤشر إيجابي ونسعى إلى تعزيزها.

من جهته قال مدبولي، إن البلدين يعملان من أجل زيادة التعاون الاقتصادي، وإن التعاون بين الأردن ومصر في مجال الطاقة وإمدادات الغاز والربط الكهربائي مثال يحتذى ونسعى لتعزيزه.

ومن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين اتفاقية بين وزارتي الأوقاف وأخرى بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في الأردن، ومذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وبين وزارتي السياحة في كلا البلدين تتعلق بحماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار.