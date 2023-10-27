روسيا تدافع عن قرارها دعوة حماس لزيارتها

دافعت روسيا، اليوم الجمعة، عن قرارها دعوة وفد من حركة حماس لزيارة موسكو في مواجهة انتقادات إسرائيلية قوية، قائلة إنه من الضروري الحفاظ على التواصل مع كل أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وحثت إسرائيل موسكو على طرد وفد حماس ووصفت دعوتهم إلى موسكو بأنها "مؤسفة". وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس ردا على هجوم شنه مسلحو الحركة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مما أدى إلى مقتل 1400 شخص.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن الوفد التقى مع ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية لكنه لم يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين أو مسؤولين في الكرملين.

وأضاف للصحفيين "نرى أنه من الضروري مواصلة اتصالاتنا مع كل الأطراف وبالطبع سنواصل حوارنا مع إسرائيل".