حقيقة استهداف ميليشيا الحوثي لسفينة أمريكية جديدة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لسفينة أمريكية استهدفتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر أخيرا.

وبحسب خدمة تقصي صحة الأخبار التي تقدمها وكالة "فرانس برس"، فإن الادعاء غير صحيح، فالصورة تعود لانفجار منصة تنقيب في خليج المكسيك العام 2010.

وتظهر في الصورة سفن في وسط البحر يتصاعد منها دخان أسود كثيف.