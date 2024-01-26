حقيقة استهداف ميليشيا الحوثي لسفينة أمريكية جديدة
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لسفينة أمريكية استهدفتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر أخيرا.
وبحسب خدمة تقصي صحة الأخبار التي تقدمها وكالة "فرانس برس"، فإن الادعاء غير صحيح، فالصورة تعود لانفجار منصة تنقيب في خليج المكسيك العام 2010.
وتظهر في الصورة سفن في وسط البحر يتصاعد منها دخان أسود كثيف.
وجاء في التعليقات المرافقة أن الصورة تعود لسفن أمريكية استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر أخيرًا.
ويأتي انتشار هذه الصورة في وقت يشهد البحر الأحمر توترًا بين الجيش الأمريكي وحلفائه من جهة، وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، بسبب استمرارهم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وبعد التحقق من الصورة المتداولة تبين أنها منشورة العام 2010 ولا علاقة لها بالتطورات التي تجري في البحر الأحمر.
وجاء في التفاصيل، أن الصورة تعود لانفجار منصة "ديب ووتر هورايزن" النفطية في خليج المكسيك.
وآنذاك، شهد خليج المكسيك في منطقة غير بعيدة عن السواحل الأمريكية انفجار منصة نفطيّة أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروج بالغة وفقدان 11 شخصا آخر.