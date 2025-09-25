logo
من بينهم عباس.. إسرائيل تدرس فرض عقوبات ضد قيادات فلسطينية

قيادات فلسطينية يتوسطها الرئيس محمود عباسالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

أوصت دوائر أمنية في تل أبيب بفرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية، ردًا على موجة الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطينية مستقلة، حسب ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل).

وتستهدف توصيات العقوبات بشكل مباشر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ومسؤولين آخرين.

ووفقًا لتسريبات الإذاعة الإسرائيلية، تقضي حزمة العقوبات التي جرى رفعها للمستوى السياسي في تل أبيب بفرض قيود مشددة على حركة وتنقل قيادات السلطة الفلسطينية عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، الذي يعد منفذهم الوحيد إلى العالم الخارجي؛ والعمل على استهداف المصالح الشخصية والمالية للمسؤولين الفلسطينيين.

وتأتي حزمة العقوبات المزمع فرضها على قادة السلطة الفلسطينية في إطار رد فعل إسرائيلي مباشر على النجاح الدبلوماسي الفلسطيني المتمثل في إعلان عدد من الدول الأوروبية اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

وتعتبر إسرائيل الاعترافات الدولية بدولة فلسطينية "خطوات أحادية الجانب، تلحق ضررًا بمسار العملية التفاوضية"، وتسعى تل أبيب من خلال هذه التهديدات إلى فرض ثمن باهظ على القيادة الفلسطينية مقابل نجاحاتها السياسية.

