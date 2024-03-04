خلال زيارته للبنان.. هل يحتوي هوكشتاين التصعيد في جبهة الجنوب؟

3 مراحل

وأشار الكاتب السياسي والصحفي منير الربيع، إلى أن "هوكشتاين سيسعى في لقائه مع المسؤولين لتجهيز أرضية تفاوضية خلال فترة الهدنة في قطاع غزة مع بداية شهر رمضان، تمهّد لاتفاق سيكون مؤلفًا من 3 مراحل".

وأوضح الربيع لـ"إرم نيوز"، أن "المرحلة الأولى تقضي بوقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان، والعمل على إعادة المهجَّرين، والمرحلة الثانية، تتعلق بوقف الأنشطة العسكرية في المنطقة، والبحث في تعزيز الجيش اللبناني، وإرسال المزيد من القوات لضبط الوضع، ومنع أي نشاط أو تحرك عسكري جنوب نهر الليطاني، أما المرحلة الثالثة فستُخصَّص "للتفاوض حول ملف الحدود، وتثبيت الترسيم، ومعالجة ما تبقى من نقاط عالقة، وهذا سيتطلب مسارًا سياسيًا طويلاً".

ونوّه إلى أن "حزب الله أعلن، سابقًا، أنه يلتزم بالهدنة في غزة التي تنسحب على لبنان، في حين لا يتوانى الإسرائيليون عن إطلاق المواقف الرافضة للالتزام بالتهدئة".

وتابع: "هنا ستكون مهمة هوكشتاين أصعب، في محاولة للجم الإسرائيليين عن عملياتهم، وتقديم تصور يؤمّن استقرارًا طويل الأمد".

"تبريد الجبهة"

ومن جانبه، قال الخبير الإستراتيجي والعسكري العميد المتقاعد ناجي ملاعب، إن "زيارة هوكشتاين لا تهدف لبحث ترسيم الحدود بل هو آتٍ لتبريد الجبهة الشمالية لتأمين حصانة للعملية الانتقامية الإسرائيلية على غزة".

وحول ما يريده هوكشتاين من جولته الجديدة، قال ملاعب لـ"إرم نيوز": "عندما استعمل حزب الله صواريخه ووسّع الميدان، اضطُر الجيش الإسرائيلي إلى إرسال فرقتين من غزة إلى شمال إسرائيل استعدادًا لأي اعتداء ممكن من لبنان وكذلك فعّل القدرات، وأجرى التدريبات والتمرينات في أراضٍ شبيهة بأرض الجنوب اللبناني، وأصبح يرفق تهديداته باستعدادات عسكرية".

وتابع: "لهذه الأسباب، ولأن إسرائيل ليست مستعدة حتى اليوم للحرب مع لبنان، فإنها ترسل هوكشتاين وهو لا يهمه لا ترسيم حدود ولا اتفاقية الهدنة".

وأضاف ملاعب: "ينشر الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قوات تفوق ما ينشره في غزة، ولا يستطيع الحرب على 3 جبهات حاليًا، لذلك جدّد مهمة هوكشتاين حتى يصبح هناك ضغط لبناني رسمي على حزب الله كيلا يوسع نطاق الجبهة".