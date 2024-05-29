تساؤلات حول مصير الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة

في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إزالة الرصيف البحري قبالة سواحل غزة بشكل مؤقت، بعد انفصال أجزاء منه بفعل الأمواج والرياح الشديدة، أصبح مصير هذا المشروع محل تساؤلات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ليل الأربعاء، أن المشروع الأمريكي الذي استمر عمله لمدة أسبوع واحد منذ بدء تشغيله، كان يستهدف "تلبية المتطلبات الإنسانية لسكان غزة".

وأسهم الرصيف العائم في إدخال حمولات تبلغ 90 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت تشغيل الرصيف البحري لاستقبال شحنات من المساعدات الإنسانية، إلا أن الأمواج العاتية والرياح الشديدة تسببت في تفكك أجزاء منه، جرفتها المياه باتجاه أسدود.

ونقلت القناة عن نائبة الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ، قولها مساء الثلاثاء، إن الرصيف العائم سيُزال من موقعه الحالي قبالة غزة، وسيتم تحريكه باتجاه ميناء أسدود البحري الإسرائيلي، هناك حيث سيخضع لأعمال الصيانة.

وأردفت أنه في أعقاب صيانة أجزاء الرصيف العائم، سوف يعود للعمل من جديد، متوقعة أن تستمر أعمال الصيانة أكثر من أسبوع.

بدورها، أشارت قناة "الآن 14" إلى أن "صيانة الرصيف العائم في ميناء أسدود لن تكون سهلة، حيث يتطلب الأمر نقل الأجزاء المنفصلة إلى ميناء أسدود، وبعدها ستُنقل مجددًا إلى موقعها الأصلي؛ من أجل تركيبها في الأجزاء التي لم تتفكك".

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن الحديث يجري عن ميناء صغير يضم بنية تحتية للنقل، وسفنًا تحمل معدات كثيرة لتفريغ الحمولات.