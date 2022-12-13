قلق أممي من إغلاق المدارس في السودان

وقبل أيام، أعلنت لجنة المعلمين عن قرار وشيك يشمل إغلاقا كاملا للمدارس في جميع ولايات السودان.

وقالت اللجنة، بحسب بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، إن اجتماعًا أخيرًا لها أجمع على التصعيد حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأضاف البيان: "يشمل قرار الاجتماع الإغلاق الكامل للمدارس بكل ولايات السودان".

ويعاني آلاف الطلاب في السودان من اضطراب التعليم بفعل عدد من العوامل المختلفة، أبرزها الإضرابات المتواصلة للجنة المعلمين، إضافة إلى السيول والأمطار خلال فترة الخريف، التي اضطرت عددًا من المدارس للإغلاق حفاظًا على سلامة الطلاب، إلى جانب الاضطرابات الأمنية في بعض الولايات، والتي تستدعي إغلاق المدارس.

ورفعت لجنة المعلمين عددا من المطالب لتحسين أوضاع المعلمين، أبرزها بدل 3 شهور بديلا نقديا، وبدل لبس ومعاش المثل، وهو المطلب الذي لم يتم تطبيقه منذ قرار مجلس الوزراء عام 2020، إضافة إلى زيادة الصرف على التعليم إلى 20%.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نظمت اللجنة احتجاجات حاشدة في جميع ولايات السودان، سلمت خلالها مجلس الوزراء مذكرة تطالب برفع الحد الأدني لأجور المعلمين إلى 69 ألفا (118 دولارا أمريكيا)، وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة.