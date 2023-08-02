إصابات واعتقالات خلال مداهمات إسرائيلية لمناطق الضفة الغربية ‎

شنَّ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات لبضع مناطق في الضفة الغربية، بحجة البحث عن مطلوبين تخللها مواجهات مع فلسطينيين.

واقتحم الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس مدعومًا بآليات عسكرية مدرعة، واعتقل عددًا من الفلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وسط مواجهات مع فلسطينيين من المنطقة حاولوا التصدي لاقتحام القوات الإسرائيلية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس استقبل إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الفخذ، برصاص الجيش الإسرائيلي جرّاء المواجهات في نابلس، كما أصيب العشرات من المواطنيين منهم أطفال بحالات اختناق، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع عشوائيًّا، وعالجت طواقم الإسعاف إصابة بشظية بالعين.