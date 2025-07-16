مجلس الأمن يجتمع الخميس بطلب من سوريا

قالت وكالة أنباء "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين إن مجلس الأمن الدولي سينعقد غدا الخميس لبحث الغارات الإسرائيلية على سوريا.

ودعت سوريا اليوم الأربعاء مجلس الأمن إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن "لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية".

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وكانت وزارة الخارجية السورية أصدرت بياناً، في وقت سابق من مساء اليوم، أدانت فيه "بأشد العبارات" الغارات التي شنتها إسرائيل، واستهدفت مواقع في العاصمة دمشق، والسويداء، ودرعا، وأكدت أنها تحتفظ بحق الدفاع بالوسائل القانونية، ودعت مجلس الأمن "لاتخاذ إجراءات عاجلة".

وحمّلت الخارجية السورية إسرائيل "مسؤولية التصعيد"، وقالت: "نحتفظ بحقنا بالدفاع عن أرضنا وشعبنا بوسائل القانون الدولي".