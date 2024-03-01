مسؤول يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل فقدان صيادين يمنيين
كشف مسؤول عسكري يمني تفاصيل حادثة مقتل وفقدان صيادين يمنيين، الخميس، في هجوم جوي استهدف زورقًا للصيد قرب السفينة البريطانية "روبيمار" الجانحة قبالة سواحل البلاد، جنوبي البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، العقيد، وضاح الدبيش، لـ"إرم نيوز"، إن "فريقًا فنيًا وهندسيًا تابعًا للحكومة اليمنية، نزل ظهر الخميس إلى موقع السفينة الجانحة روبيمار قبالة ساحل المخا، بهدف دراسة عملية سحب السفينة إلى ميناء جيبوتي أو ميناء جازان، جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بهدف إزالة خطرها البيئي".
وأشار العقيد الدبيش، إلى أن "ميليشيا الحوثي أرسلت طائرات هجومية مسيّرة إلى موقع السفينة، أطلقت بعضها طلقات تحذيرية قرب السفينة، في محاولة لثني الفريق الحكومة عن مهمته، قبل أن ترسل الميليشيا طائرتين مسيّرتين انتحاريتين، استهدفت إحداهما قاربًا يعود لصيادين يمنيين، ما أدى إلى مقتل وفقدان الصيادين وغرق قاربهم، فيما تفجّرت الأخرى قرب السفينة".
وذكر أن "بعض شظايا الانفجار أصابت السفينة روبيمار وأحدثت أضرارًا طفيفة في بدنها"، وهو ما قال إنه "يرفع من احتمالية غرقها بالكامل قبالة سواحل المخا، بسبب تسرّب المياه".
وبيّن الدبيش، أن "ميليشيا الحوثي ترفض قطعيا عملية سحب السفينة المحملة بمواد كيميائية إضافة إلى كميات من الوقود، إلى منطقة آمنة، وإزالة تهديدها البيئي على سواحل جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".
وأكد أن "القطع البحرية الأمريكية – البريطانية، تعاملت لاحقًا مع مصدر انطلاق طيران الحوثيين المسيّر بمديرية الصليف، شمال غرب محافظة الحديدة، المطلّة على مياه البحر الأحمر، غربي البلاد".
ومن جهتها، قالت مصادر يمنية لـ"إرم نيوز"، إن "4 صيادين يمنيين فُقدوا الخميس، في قصف جوي لم تُعرف هويته بعد، استهدف زورقًا لصيادين من أبناء مدينة المخا جنوب غرب محافظة تعز، كانوا قرب السفينة الجانحة التي تعرّضت لهجوم حوثي الأحد قبل الماضي قرب مضيق باب المندب".
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن صيادًا قُتل جراء الهجوم، فيما أصيب وفقد آخرون.