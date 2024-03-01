مسؤول يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل فقدان صيادين يمنيين

كشف مسؤول عسكري يمني تفاصيل حادثة مقتل وفقدان صيادين يمنيين، الخميس، في هجوم جوي استهدف زورقًا للصيد قرب السفينة البريطانية "روبيمار" الجانحة قبالة سواحل البلاد، جنوبي البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، العقيد، وضاح الدبيش، لـ"إرم نيوز"، إن "فريقًا فنيًا وهندسيًا تابعًا للحكومة اليمنية، نزل ظهر الخميس إلى موقع السفينة الجانحة روبيمار قبالة ساحل المخا، بهدف دراسة عملية سحب السفينة إلى ميناء جيبوتي أو ميناء جازان، جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بهدف إزالة خطرها البيئي".

وأشار العقيد الدبيش، إلى أن "ميليشيا الحوثي أرسلت طائرات هجومية مسيّرة إلى موقع السفينة، أطلقت بعضها طلقات تحذيرية قرب السفينة، في محاولة لثني الفريق الحكومة عن مهمته، قبل أن ترسل الميليشيا طائرتين مسيّرتين انتحاريتين، استهدفت إحداهما قاربًا يعود لصيادين يمنيين، ما أدى إلى مقتل وفقدان الصيادين وغرق قاربهم، فيما تفجّرت الأخرى قرب السفينة".