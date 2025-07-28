إيران ترد على اتهامات ترامب بالتأثير على مسار مفاوضات غزة

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ما وصفه بـ"الادعاءات غير المسؤولة" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تدخل إيران في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بقائي، في تصريح نشره موقع وزارة الخارجية، الاثنين، إن "إيران، وبتناغم مع غالبية دول العالم، تدين بشدة الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وتؤيد أي عملية يمكن أن تؤدي إلى وقف المجازر وتخفيف معاناة هذا الشعب المظلوم".

وأضاف بقائي أن "حركة حماس تدير مفاوضاتها بشجاعة وكفاءة عالية، وهي الأقدر على تحديد مصالح الشعب الفلسطيني دون الحاجة لأي تدخل خارجي".

وأكد أن "الاتهامات الأمريكية لا أساس لها من الصحة، وتأتي في إطار التهرب من المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي مباشر".

وأشار بقائي إلى أن "أكثر من 60 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، سقطوا في غزة نتيجة هذه السياسات، إضافة إلى تفاقم الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية".

وفي رده على تهديدات ترامب الأخيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، اعتبر بقائي أن تلك التهديدات "خطاب متكرر وعدائي"، داعياً الإدارة الأمريكية إلى "الكف عن تأجيج التوترات والتركيز على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم إيصال المساعدات الإنسانية عبر آليات دولية معروفة ومحترمة".

وختم بقائي بالقول إن "على واشنطن أن تدرك أن صمود الشعب الفلسطيني لن يُكسر بالتهديدات، وإن مزاعم التدخل الإيراني لن تغطي على جرائم الاحتلال ولا على الدعم الأمريكي لها".

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وفي تصعيد جديد ضد إيران، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، طهران بالتدخل المباشر في جولة المفاوضات الأخيرة حول وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن إيران أرسلت "رسائل وأوامر" إلى حركة حماس، ما أثّر في مجريات المحادثات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة، فحيث قال ترامب: "في اعتقادي، إيران تدخلت في هذه الجولة من المفاوضات، وأرسلت إشارات وحتى تعليمات لحركة حماس، وهذا أمر سيئ للغاية".