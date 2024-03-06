بقرادوني لـ"إرم نيوز": اشتباكات جنوبي لبنان لم تخفف وطأة حرب غزة

قال رئيس حزب الكتائب اللبناني السابق، كريم بقرادوني، إن الاشتباكات التي تخوضها ميليشيا حزب الله في جنوب لبنان "مكلفة"، ولم تخفف وطأة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف بقرادوني، في حوار مع "إرم نيوز": "الحرب مكلفة وكان يمكن تفاديها وإيجاد بدائل لها".

واستبعد بقرادوني، وهو أيضا وزير سابق، وجود نية لدى ميليشيا حزب الله للذهاب إلى مواجهة شاملة، لكنه أكد أن الأمور قد تذهب باتجاه الحرب في حال شنت إسرائيل هجوما بريا على جنوب لبنان.