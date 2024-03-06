بقرادوني لـ"إرم نيوز": اشتباكات جنوبي لبنان لم تخفف وطأة حرب غزة
قال رئيس حزب الكتائب اللبناني السابق، كريم بقرادوني، إن الاشتباكات التي تخوضها ميليشيا حزب الله في جنوب لبنان "مكلفة"، ولم تخفف وطأة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضاف بقرادوني، في حوار مع "إرم نيوز": "الحرب مكلفة وكان يمكن تفاديها وإيجاد بدائل لها".
واستبعد بقرادوني، وهو أيضا وزير سابق، وجود نية لدى ميليشيا حزب الله للذهاب إلى مواجهة شاملة، لكنه أكد أن الأمور قد تذهب باتجاه الحرب في حال شنت إسرائيل هجوما بريا على جنوب لبنان.
وتطرق بقرادوني، إلى الحديث عن زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى لبنان، مؤكدا أنها لم تثمر عن نتائج عملية، وما زالت على "مستوى الأفكار الهادفة" للتحضير لمشروع يعرض على الفريقين اللبناني والإسرائيلي.
وشدد على أن "الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار"، لافتا إلى أن هوكستين "خسر" نوعا من مصداقيته؛ بسبب عدم التوصل لنتائج ملموسة.
ويعتقد السياسي اللبناني أن العلاقات بين التيار الوطني الحر وميليشيا حزب الله لن تعود إلى ما كانت عليه قبل حرب غزة، وقال إن الطرفين يحافظان على "شعرة معاوية".
كما توقع بقرادوني نهاية الفراغ الرئاسي الذي تعيشه لبنان بين شهري مايو ويونيو، مشيرا إلى أن اسم الرئيس الجديد سيعرف "مثل العادة" قبل 15 يومًا من انتخابه.
وحذر من أن لبنان لا يحتمل استمرار الفراغ الرئاسي لمدة أكثر، وقد يدخل في "مرحلة جدية" من الانهيارات، ولن يستطيع مواجهة مشاكله الداخلية والخارجية.