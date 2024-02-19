إسرائيل تستدعي سفير البرازيل على خلفية تصريحات سيلفا

أثارت اتهامات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعة" في غزة، موجة غضب في تل أبيب؛ ما دفع الخارجية الإسرائيلية إلى استدعاء السفير البرازيلي للاحتجاج.

في حين وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات الرئيس البرازيلي بأنها "مخزية وخطيرة"، واتهمه عبر موقع "إكس"، بالاستخفاف بالمحرقة ومحاولة الإضرار بالشعب اليهودي، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

واعتبر نتنياهو "مقارنة إسرائيل بالمحرقة النازية وهتلر تعديا وتجاوزا للخط الأحمر"، مضيفا أن "إسرائيل تقاتل من أجل الدفاع عن نفسها، وتأمين مستقبلها حتى النصر الكامل، وهي تفعل ذلك مع احترام القانون الدولي".

من جهته انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التصريحات، وقال إن البرازيل "تدعم منظمة إرهابية".

وأضاف غالانت: "تقف البرازيل إلى جانب حركة حماس منذ سنوات. الرئيس لولا يدعم منظمة إرهابية تمارس الإبادة، وبذلك يجلب العار لشعبه، وينتهك قيم العالم الحر".